A2. Il primo ruggito dell’Anthea Vicenza nella Pool Salvezza: Lecco al tappeto

Squadra in casa Anthea Vicenza

L’Anthea Vicenza Volley si sblocca e coglie il primo successo nella pool salvezza di A2 femminile , reagendo dopo il ko inaugurale contro il Club Italia. A farne le spese, l’Orocash Lecco, battuta 3-1 in Veneto al termine di un match vibrante e ricco di emozioni. La caparbietà delle biancorosse di casa ha fatto la differenza: sotto 12-19 nel secondo set, la squadra di Iosi (trascinata da Cheli) ha saputo recuperare, chiudendo 25-23 (ace di Ferraro) dopo aver vinto 25-22 il primo set dove l’attacco berico ha girato ad alte percentuali (50%) con una buona coralità.

Nel terzo, Lecco (sotto 2-0 e 17-15) ha trovato le forze per ribaltare la situazione e riaprire la partita, trascinata da Lancini. Da cardiopalma il quarto parziale: Orocash saldamente al comando nella prima parte (0-4 e 6-11), Vicenza sugli scudi fino al 20-17, preludio al 23-21 prima del finale. Sotto 23-24, decidono Farina (attacco e muro finale) e Panucci: 26-24 e 3-1.

“Sapevamo – commenta coach Ivan Iosi – di avere di fronte una squadra che, come noi, ha lottato fino alla fine per entrare nella pool promozione. Lecco gioca una pallavolo rapida, dunque appena noi abbiamo commesso qualche imprecisione loro hanno iniziato a risalire. Ne è uscita una gara vibrante: nel secondo set sotto di 12-19 siamo andati a vincere e nel terzo ci è mancato poco. Credo che il nostro gruppo racconti di resilienza, ma anche di compattezza; è una vittoria che lava molte critiche e che premia la fiducia del nostro presidente e della società. Faccio un plauso a tutte, da Cheli a Ferraro, ma anche Digonzelli entrata nel quarto tempo a sostituire Kavalenka per un crampo”.

Mercoledì nuovo appuntamento casalingo per Vicenza, che alle 20,30 ospiterà le modenesi dell’Emilbronzo 2000 Montale. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-OROCASH PICCO LECCO 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 26-24)

VICENZA: Galazzo, Legros 8, Farina 16, Kavalenka 16, Panucci 14, Cheli 19, Formaggio (L), Ottino 3, Munaron, Digonzelli, Ferraro 2. N.e.: Del Federico (L), Martinez. All.: Iosi

LECCO: Lancini 19, Piacentini 13, Bracchi 8, Zingaro 12, Tresoldi 10, Rimoldi, Bonvicini (L), Bassi 10, Marmen 1. N.e.: Rocca (L), Casari, Citterio, Albano, Belloni. All.: Milano