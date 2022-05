A2: l’ora della verità per l’Anthea Vicenza, sabato ci si gioca la salvezza

Siamo alla resa dei conti e questo weekend è il più importante e “pesante” per il destino dell’Anthea Vicenza poiché con il risultato della partita di sabato, l’ultima da giocare per le venete, si delineerà il destino della squadra: rimanere in serie A2 o retrocedere alla serie B1. Le biancorosse devono vincere 3-0 o 3-1 e sperare in altri risultati favorevoli per conquistare la salvezza.

Per quel che riguarda l’avversario, l’Assitec Sant’Elia è allenata da Emiliano Giandomenico e nella classifica della poule salvezza ad oggi occupa il secondo posto, una forte rimonta che le ha portate ad un punto sopra il Club Italia Crai di Milano, battuto nella precedente giornata e che, con la loro vittoria ha riaperto scenari altrimenti definitivi per le biancorosse. Nello scontro dell’andata le atlete di Sant’Elia avevano sconfitto le nostre biancorosse con un risultato di 3-1.

A dirigere l’incontro tra Assitec Sant’Elia e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Emilio Sabia e il secondo arbitro Roberto Russo. Per l’ultimo atto della stagione Vicenza Volley informa che è previsto l’ingresso gratuito, con le porte del palasport che si apriranno alle 16 (un’ora prima della partita). Resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina FFP2; la società consiglia di indossare qualcosa di biancorosso per rendere ancora più suggestivo il tifo.