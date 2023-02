Volley femminile A2. L'Omag Marignano vendica l'andata: Montecchio crolla in tre set

L’Omag Marignano pareggia i conti con l’Unione Volley Montecchio Maggiore - Ipag Sorelle Ramonda Montecchio trionfando nel match di ritorno in terra romagnola per 3-0. Le castellane, vincenti all’andata 3-1 davanti al pubblico del Palaferroli, nei primi due set sembrano prendere il volo ma si fanno riacciuffare da capitan Saguatti e compagne, facendosi beffare nel finale. I parziali: 25-22; 25-21; 25-18. Parte forte Montecchio con un break di 5-1, con Angelina che mette in grande difficoltà la difesa avversaria. Tre errori in difesa e in attacco delle castellane ridanno fiato alle padrone di casa, che si rifanno sotto con ace di Bolzonetti e ottimo attacco di Perovic, portandosi in vantaggio.

Si procede punto a punto fino alla fine, quando un servizio out di Angelina dà il set-point a Omag, che chiude con pallonetto di Perovic. Nel secondo set s’involano di nuovo Maggipinto e compagne, portandosi avanti di cinque punti con Barbazeni e Marconato che innalzano muri su Perovic, e servizi out cadeau di Omag. Chiama il tempo Barbolini e nuovamente le castellane si fanno riprendere, con Perovic killer sotto rete e ace di Babatunde. Le biancorosse si riportano avanti con difesa pazzesca di Maggipinto e gran colpo di Tanase, più Marconato che chiude l’attacco avversario e Mazzon che trova un pertugio per il 14-17. Sembra fatta, ma Marignano tira fuori dal cilindro un gran punto con Turco e rimette la freccia grazie a qualche errore delle ospiti. Un colpo di Tanase chiude il set a 25-21.

Nella terza frazione è SMG a partire in accelerazione con due grandi attacchi di fila di Perovic e Turco che affonda sotto rete. Sul fronte opposto rispondono Bartolucci con palla di prima intenzione e Mazzon, che picchia duro dalla seconda linea. Una serie di servizi out sull’uno e altro versante vedono le squadre procedere in sostanziale parità fino a un mani out di Perovic, due ace di Bolzonetti e Parini e super muro di Babatunde, che spingono Omag avanti di cinque punti a 19-14. Due staffilate di Esposito accorciano le distanze a 20-16, ma un doppio muro su Marconato e una fucilata di Perovic chiudono i giochi.

Delusione in casa Montecchio: “Faccio i complimenti a SMG perché ci ha provato su tutti i palloni, mettendoci in difficoltà – dice Mario Fangareggi, secondo coach -. Noi abbiamo combattuto in tutti e tre i set, ma ci è mancata un po’ di lucidità, che invece le avversarie hanno avuto. Pur rimanendo quasi sempre appaiati, il risultato a nostro sfavore è netto. Ripartiamo da qui, sapendo che d’ora in avanti tutte le partite saranno complesse, ma dobbiamo continuare a lottare”. L’opposto Giorgia Mazzon è un po’ arrabbiata: “Sapevamo che quello romagnolo era un campo difficile e sappiamo com’è il tifo a San Giovanni. Siamo partite un po’ scariche, ma abbiamo combattuto fino alla fine, perdendo purtroppo smalto alla fine dei set”. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-0 (25-22, 25-21, 25-18)

OMAG: Rachkovska 5, Salvatorine , Turco 3 , Bolzonetti 15, Parini 8, Perovic 14, Caforio (L), Aluigi ne, Saguatti, Covino ne, Babatunde 7, Monti (L) ne, Cangini ne, Biagini ne. All. Barbolini.

MONTECCHIO: Bartolucci 2, Angelina 8, Barbazeni 3, Mazzon 11, Tanase 9, Marconato 8, Maggipinto(L), Esposito 2, Brandi, Nardelli 1, Malvicini, Muraro, Cometti ne. All. Sinibaldi.