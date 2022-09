Volley femminile A2: Montecchio vestirà Ninesquared nella stagione 2022-2023

Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda vestirà con il marchio Ninesquared, la start-up con sede a Riva del Garda (Trento) dedicata all’abbigliamento per la pallavolo dentro e fuori dal campo. Questo il commento della presidentessa Carla Burato: “Diamo un caloroso benvenuto al nuovo sponsor tecnico Ninesquared, giovane realtà nell’abbigliamento sportivo pallavolistico che vanta importanti collaborazioni con squadre del massimo livello come Modena Volley. Contiamo di poter reciprocamente valorizzare le nostre realtà con un occhio rivolto alla comodità e, perché no, alle linee fashion. Tra le novità l'introduzione del merchandising, che consentirà ai nostri fan di vestire l’abbigliamento della prima squadra”.

Per l’azienda hanno preso la parola i due soci Filippo Lanza e Lorenzo Gallosti: “Siamo onorati di questa partnership con una squadra che ha una storia fantastica, che esiste da 43 anni. Ci piace l’idea di vestire atlete che saranno fiere di quello che utilizzano curando tutti gli aspetti legati al teamwear, dalla preseason all’ultima gara di campionato”.