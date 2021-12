A2: Montecchio strapazza l’Anthea Vicenza nel derby, 3-0 senza storia

Si aggiudica il derby di Santo Stefano l’controe si porta a 24 punti in classifica. Undi grande spessore e che ha dimostrato quanto sia grande in questo momento la differenza tra le due squadre. Mazzon conquista il primo punto di Montecchio (1-2) quindi Fiorio pareggia 2-2. Meli con un pallonetto sulla fast trova un nuovo vantaggio per le castellane (5-4) e Mazzon abbatte la difesa di Eze da seconda linea (8-6). Ace di Jeremic su Pavicic (10-7) poi arriva il primo tempo di Brandi che beffa Errichiello (11-8). Qualche errore in attacco delle padrone di casa riporta la situazione in parità (12-12). Si riprende subito il S.lle Ramonda Ipag con Jeremic e mister Chiappini chiama(15-13).

Pavicic attacca out, messa sotto pressione dalla battuta delle padrone di casa (18-14) ed è il secondo time out per mister Chiappini. Si riporta a -1 Vicenza (18-17), ma Bartolucci trova un punto importante con un tocco di prima intenzione (19-17). Entra Orlandi al servizio ed è subito ace (22-18). Sul 24-22 mister Amadio chiama time out e Fiorio chiude in attacco conquistando il primo set (25-22). Nel secondo parziale Vicenza si porta subito sul 2-3 e si mantiene in vantaggio anche grazie a un errore arbitrale (4-6). Montecchio torna in parità (6-6) quindi si porta in vantaggio con un ace di Meli. 9-7 il punteggio per le castellane con un ace di Bartolucci e Fiorio efficace in attacco tanto da costringere Chiappini a chiamare time out (10-7).

Brandi approfitta di una brutta ricezione per attaccare di prima intenzione (13-7), quindi Mazzon mura Nardelli (14-7). Sul 14-8 entra in campo finalmente Bortoli, tra gli applausi di pubblico e compagne, dopo l’infortunio incorso nella prima giornata di campionato e sul 14-10 coach Amadio chiama time out. Sul 18-13 è la volta di mister Chiappini di chiamare time out, Mazzon mura Rossini (19-14), infine ne approfitta Meli con un primo tempo (20-14). Vicenza si porta a -5 (22-17) ma Montecchio chiude 25-17. È subito 0-5 per l’Anthea Vicenza causa una ricezione non impeccabile e il set parte in salita per Montecchio. Le padrone di casa in un lampo rimontano con Mazzon, Brandi con un ace e Fiorio in attacco (5-5). Sul 9-7 mister Chiappini chiede tempo ma Meli in fast affonda la difesa avversaria ed è 10-7.

Ancora time out per Chiappini sul 14-10 poi arriva una parallela di Jeremic piazzata vincente nel buco della difesa avversaria (15-10). Doppio cambio per Montecchio con Bortoli e Orlandi in capo per Bartolucci e Jeremic. Orlandi trova subito l’ace (16-11) e il S.lle Ramonda Ipag ora dà spettacolo (19-12). Sul 22-18 Amadio interrompe il gioco per far ritrovare la concentrazione alle sue ed inserisce Muraro in battuta per Meli. Vicenza si porta pericolosamente sul 23-22 con Jeremic fermata da Errichiello. Quindi Mazzon trova prima il 24-22 con un attacco da seconda linea e poi chiude il set 25-23.

“Oggi sono tre punti importanti, indipendentemente che fosse il derby – dice mister Amadio – Sono felice per Bortoli e per il suo rientro in campo che sicuramente non è stato facile, ma noi finalmente abbiamo la squadra quasi al completo. La partita non è stata bellissima, con tanti errori da parte di entrambe le formazioni e quindi è stato complesso mantenere la concentrazione anche se penso che alla fine noi siamo state un po’ più attente di ore. Bene anche Jeremic anche se, pure lei, è ancora al cinquanta per cento della sua forma fisica. Lei è una brava giocatrice e una brava persona, ma parte del merito va anche al gruppo per come l’ha accolta e integrata, devo dire che si sono legate molto. Sono una squadra fantastica e sono molto orgoglioso”.

Queste invece le dichiarazioni di coach Chiappini: “Nel terzo set abbiamo avuto un picco d’orgoglio e abbiamo provato a riaprire l’incontro. In precedenza ci siamo innervositi senza motivo e abbiamo commesso troppi errori, mentre Montecchio ha offerto una grande prestazione in battuta e ha difeso molto. Con un po’ di tranquillità in più potevamo fare qualcosa di diverso. Ora andiamo avanti a lavorare”. Il tabellino del match:

IPAG MONTECCHIO-ANTHEA VICENZA 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO: Jeremic 8, Brandi 8, Mazzon 14, Fiorio 9, Meli 7, Bartolucci 5, Mistretta (L), Orlandi 2, Bortoli, Muraro. N.e.: Frigerio, Magazza. All.: Amadio

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Pavicic 1, Piacentini 6, Errichiello 15, Rossini 11, Cheli 6, Eze 2, Norgini (L), Nardelli 5, Lodi 1. N.e.: Caimi, Furlan (L), Pegoraro. All.: Chiappini L.