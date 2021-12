A2: Montecchio cerca punti preziosi per il vertice, oggi il derby contro l'Anthea Vicenza

Oggi, domenica 26 dicembre 2021, giorno di Santo Stefano, l’d Fiorio e compagne sarà impegnata nel secondo derby stagionale contro l’. All’andata si imposero proprio le castellane per 3-1, nonostante fossero prive di Mazzon, Bortoli e Haggerty, mentre ora mister Amadio avrà a disposizione, compresa Jeremic, arrivata a sostituire la statunitense.

Si tratterà sicuramente di un match molto sentito, ma lo stesso Amadio pensa principalmente al gioco delle sue ragazze: “Sarà una partita completamente differente rispetto a quella di domenica scorsa contro Mondovì. Vicenza sta giocando bene in quest’ultima fase di campionato e quindi il risultato è tutt’altro che scontato. Loro hanno un buon potenziale in attacco e noi quindi dovremmo essere lucidi ed ordinati in difesa, cercando di essere tranquilli come lo siamo stati la scorsa partita. Dovremmo essere poi molto bravi nella gestione del secondo tocco e ricostruire il gioco con pazienza”.