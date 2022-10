A2: Montecchio semplicemente perfetta, a Perugia una vittoria mai messa discussione

Montecchio torna vittoriosa da Perugia e mette in cascina un altro sonante 3-0. I risultati dei tre set (18-25, 16-25 e 18-25) raccontano una partita a senso unico, con le castellane padrone del campo, sempre sul pezzo, concentrate fino alla fine. Mazzon, in grande giornata, è top scorer delle vicentine con 18 punti, ma Angelina la tallona con 16. Bene anche Tanase, al suo secondo match dopo un lungo stop, che colleziona 3 punti. Sfortunata la squadra di casa, che perde subito in avvio partita, sul 4-5, la schiacciatrice Francesca Dalla Rosa, vittima di un grave infortunio che la fa uscire dal campo in barella. Al posto suo entra la giovanissima Giulia Patasce, classe 2004, che riesce a mettersi in luce e a ridare morale alle compagne, ma Montecchio orchestra bene il gioco: Mazzon martella con una giocata velocissima e porta Ipag Ramonda su 5-7, Marconato-Barbazeni murano gli attacchi avversari e si va su 7-10. Bartolucci pennella una palla perfetta ad Angelina, che schiaccia di potenza: 8-12. Si va su 12-16 con pallonetti di Mazzon e Marconato. Agbortabi prova a ridare il ritmo e accorcia a 15-16, ma la formazione di Sinibaldi fa la voce grossa e con tre punti pazzeschi di Angelina si porta al set-point. Chiude Mazzon a 18-25.

Nel secondo set Montecchio spinge sulla battuta con quattro ace di Angelina, Cometti e Mazzon. Perugia non riesce a sfondare il muro di Marconato e Barbazeni e perde lucidità. Un muro di Marconato chiude i giochi su 16-25. Nella terza frazione Perugia appare più in partita e si porta su 2-0 con Patasce e Salinas Candela. Angelina e Mazzon mettono il turbo e riportano Montecchio in vantaggio, che allunga a sette punti di vantaggio su 14-21. Ancora Salinas Candela (10 punti in attacco) chiama alla rimonta le compagne, recuperando il gap. Ma Bartolucci gioca d’astuzia e piazza il 18-24; poi un’invasione di Perugia chiude la gara a 18-25.

Marco Sinibaldi, coach di Montecchio Maggiore: “Abbiamo fatto una buona gara, giocandocela bene sulle palle alte. Siamo stati molto bravi a muro, ma mi è piaciuto molto anche il contrattacco. Quello che è successo a inizio partita ha cambiato un po’ gli equilibri di Perugia. Noi siamo stati bravi ad adattarci, riuscendo a spingere sull’acceleratore e a portare a casa il risultato”.

L’opposto Giorgia Mazzon: “È stato un inizio partita molto difficile, perché si è fatta male una nostra amica e quell’infortunio ci ha colpite tutte profondamente. Poi ci siamo fatte forza l’una con l’altra e ci siamo dette di andare avanti proprio per Francesca Dalla Rosa. Alla fine, ho visto tante cose della squadra che mi sono piaciute e mi sono divertita molto. Oggi abbiamo aggiunto un altro tassello nel nostro gioco: spero che continueremo così e che miglioreremo ancora”. Il tabellino del match:

3M PERUGIA-IPAG MONTECCHIO 0-3 (18-25, 16-25, 18-25)

PERUGIA: Giudici, Negri, Patasce, Manig, Rota (L), Pero, Bosi, Dalla Rosa, Traballi. All. Marangi

MONTECCHIO: Bartolucci, Malvicini, Muraro, Mazzon, Angelina, Tanase, Esposito, Nardelli, Barbazeni, Marconato, Brandi, Cometti, Maggipinto. All. Sinibaldi