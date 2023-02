A2: Montecchio non riesce a fermare la corsa della capolista, Roma è travolgente

L’Unione Volley Montecchio Maggiore non riesce a fermare la corsa della capolista Roma, che inanella la diciassettesima vittoria in campionato. Le padrone di casa soffrono il gioco aggressivo delle avversarie e cedono in tre set (13-25, 12-25, 18-25), cedendo la seconda piazza in classifica a Talmassons, vincente con Messina. Le capitoline partono a tutto gas e si portano a 2-6 con rasoiate di Bici e Melli. Chiama time out Sinibaldi e le castellane rispondono con botta di Mazzon in grande elevazione e ottimo muro su Melli di Marconato, ma Roma martella in attacco e si porta su 5-11, tanto da costringere la panchina di casa a fermare di nuovo il gioco. Cambia la formazione in campo con Nardelli, Esposito Muraro e Malvicini, ma la difesa avversaria non molla un colpo e le lupe si involano al primo traguardo.

Nel secondo set partono meno contratte Maggipinto e compagne, segnando il primo break con Angelina, Mazzon, mani out di Tanase e pallonetto di Barbazeni. Melli in gran giornata ricuce il gap, ridando la carica al team ospite che non perdona con bordate sotto rete di Rivero e Bici. Su 6-10 chiama time out Sinibaldi e vanno a segno Marconato, con colpo che scavalca la difesa ed Esposito, con colpo che trova l’angolino giusto. Ma le avversarie non concedono tregua infilando colpo su colpo, costringendo Sinibaldi al secondo time out a 8-16. Perdono lucidità le castellane e sbagliano al servizio, e non basta un bel mani out di Alice Tanase per fermare la corsa delle ragazze di Cuccarini, che chiudono a 13-25.

Terza frazione più equilibrata con le castellane che si portano su 6-4 con mani out di Angelina e siluro di Tanase sotto rete. Ferma il gioco coach Cuccarini e Roma rimette la freccia con un’irrefrenabile Bici e qualche errore di troppo al servizio e in attacco di Ipag Ramonda. Su 10-12 time out di Sinibaldi, ma allungano le ospiti di sei punti con pipe di Rebora e gran colpo di Bici. Entra Nardelli al posto di Angelina e le castellane provano a ricucire lo strappo, con ace di Barbazeni, diagonale di Mazzon e pallonetto di Tanase. Ma Ciarrocchi segna il punto del set-point e Melli non se lo fa scappare.

Per Montecchio spiega l’andamento del match Alice Tanase: “La partita si preannunciava difficile e lo è stata, perché Roma è forte in tutti i fondamentali. Ci sono state tante azioni lunghe e poche si sono concluse a nostro vantaggio; forse il punteggio non rende questi istanti belli che ci sono stati. Nei primi due set ci siamo un po’ irrigidite, perché non è facile attaccare contro una squadra che non fa passare una palla e anche sotto rete non molla mai. Forse potevamo fare un pochino meglio, come infatti nel terzo set siamo riuscite a fare, ma abbiamo sbagliato tanto al servizio e comunque loro hanno un’esperienza e una consapevolezza dei loro mezzi che le rende superiori, come dimostra la classifica. Ora dobbiamo arrivare pronte al prossimo incontro con San Giovanni in Marignano e cercare di portare a casa punti”. Il tabellino del match:

IPAG MONTECCHIO MAGGIORE-ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (13-25 13-25 18-25)

MONTECCHIO: Bartolucci, Angelina 7, Barbazeni 5, Mazzon 8, Tanase 8, Marconato 4, Maggipinto (L), Esposito 2, Brandi 1, Nardelli, Malvicini, Muraro. Non entrate: Cometti, Longo (L). All. Sinibaldi.

ROMA: Bechis 1, Rivero 6, Ciarrocchi 7, Bici 16, Melli 12, Rebora 8, Ferrara (L), Bianchini 2. Non entrate: Valoppi, Valerio, Rucli, De Luca Bossa. All. Cuccarini.