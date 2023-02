A2. Montecchio di scena in Romagna, Margherita Brandi: "Contro l'Omag daremo il 100%"

Al PalaMarignano, alle 20, le ragazze dell'IPAG Montecchio di coach Marco Sinibaldi proveranno a bissare la vittoria dell’andata, quando si imposero 3-1 davanti al pubblico del Palaferroli. La centrale Margherita Brandi ha le idee chiare: “Siamo entrate in un tour de force impegnativo, cominciando con Roma che, come si è dimostrato, è partita molto aggressiva e non ci ha lasciato spazio per imporre il nostro gioco. Adesso ci aspettano due trasferte con squadre di valore, San Giovanni in Marignano e Soverato. Con le romagnole ci sarà da stringere i denti, perché hanno un gioco di alto livello e molto veloce, come il nostro. Sarà una bella gara da giocare al massimo, con il fattore campo non a favore come all’andata, ma noi siamo comunque in forma e daremo il cento per cento per raggiungere il miglior risultato”.

La giocatrice di Montevarchi è in un crescendo di forma: “Sto bene e sono molto felice. Devo ringraziare lo staff che mi ha seguito da inizio campionato perché, giorno dopo giorno, le mie performance migliorano e lo vedo anche quando entro in campo. Il coach Marco Sinibaldi ci segue tutte con dedizione e i risultati si vedono: rispetto al girone d’andata la squadra ha compiuto una notevole trasformazione, dovuta sia al lavoro dello staff tecnico e medico, sia al nostro impegno, che ci vede dare il cento per cento anche in allenamento”.