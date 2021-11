A2: Montecchio in grande spolvero, domata Soverato con un 3-1 pieno di sostanza

Vittoria di cuore e carattere oggi per le ragazze delche trova la quinta vittoria consecutiva contro un avversario ostico come il. Dopo due set condotti alla grande contro un avversario temibile e impegnativo, Fiorio e compagne perdono il terzo set ai vantaggi ma poi si riprendono vincendo un match molto importante. Inizio intenso del primo set con scambi molto lunghi (2-2). Va a +4 Soverato (4-8), ma Bartolucci sorprende tutti con un pallonetto (5-8). Orlandi accorcia ancora le distanze (7-9), ma le avversarie cercano di scappare e vanno (9-12). Ci pensa Meli a passare il muro di Foucher (10-13), quindi

E’ di nuovo +4 Soverato e Amadio chiama time out (12-16). Magazza trova un colpo di precisione (15-17) mentre Orlandi porta le castellane a –1 con un potente colpo da zona due (16-17). Fiorio sigla il 17-17 e Napolitano interrompe il gioco. C’è il primo sorpasso Montecchio con un muro di Frigerio (18-17) poi Orlandi allunga ancora (20-18). Nuovamente parità (20-20), Brandi entra al servizio (21-20), quindi il set si chiude ai vantaggi 27-25 per le castellane. Ipag S.lle Ramonda subito avanti nel secondo parziale (2-0), quindi Soverato porta la situazione nuovamente in parità (3-3). Fiorio trova una parallela vincente (4-4) mentre Bartolucci attacca di prima intenzione ed è 6-6. Grande intensità di gioco da entrambe le parti ma è Montecchio che si porta a +2 con Orlandi (9-7) e, sempre Orlandi, blocca a muro ad uno Badalamenti (11-8).

Sul 12-8 mister Napolitano chiama il primo time out, Meli sigla il tredicesimo punto con una veloce dietro (13-9). Soverato accorcia le distanze (17-13), ma un nuovo attacco di Orlandi costringe Napolitano a fermare nuovamente il gioco (19-13). Magazza va a segno da seconda linea (23-17) e Muraro entra in battuta. Un errore di Quarchioni in battuta chiude il set (25-20). Apre la terza frazione Frigerio con un primo tempo (1-0) e Fiorio con una bella diagonale (2-0). Coach Napolitano chiama immediatamente il time out sul 3-0. Grande recupero di Soverato che si porta sul 4-4 e quindi sul 4-5. Nuovo vantaggio per le castellane (6-5) poi le ospiti vanno a +4 (7-11) e coach Amadio chiama tempo. Meli mura Tajè (9-11), Mistretta salva tutto e un attacco out delle ospiti regala il -1 a Montecchio (10-11). Sull’11-11 Napolitano riferma il gioco quindi il set continua punto a punto (15-16) con un attacco di Magazza. Meli e Fiorio fermano a muro Foucher (17-18) e un nuovo muro di Meli porta la situazione nuovamente in parità (18-18).

Sul 19-20 entra Muraro in battuta quindi Magazza scaglia una bomba delle sue ed è sorpasso Montecchio (22-21). Sul 24-23 coach Amadio chiama time out dopo aver sprecato due match point. Si va ai vantaggi quindi Soverato chiude 28-30, con tante recriminazioni da parte delle castellane. Punto a punto anche nella quarta frazione di gioco. Meli viene murata da Buffo (4-5) e Magazza attacca out. Sul 4-8 coach Amadio chiama il tempo per fermare il buon turno al servizio di Badalamenti. Sul 5-9 torna alla battuta Montecchio; più avanti la stessa Badalamenti mura Orlandi (8-13), Fiorio accorcia fino all’11-14. L’Ipag S.lle Ramonda pareggia con l’attacco di Orlandi dalla seconda linea (14-14), ma Foucher incrementa il vantaggio ospite, 17-20. Ace di Brandi per il 21-21. Dal 23-23 Montecchio passa a condurre con un’invasione avversaria poi chiude Magazza a muro, 25-23. A fine match Bianca Orlandi è premiata come MVP dell’incontro da parte del Vice presidente nazionale della Fipav Adriano Bilato, mentre tra le fila di Soverato svetta la prestazione del nuovo opposto francese Foucher da poco arrivata a sostituire l’uscente Sunderlikova.

“E’ stata una battaglia lunghissima e faccio i complimenti a Soverato che ha giocato benissimo, soprattutto nel primo set con grande energia – dice coach Amadio – Noi all’inizio abbiamo fatto tanti errori fino a metà del primo set, poi ci siamo riprese e abbiamo fatto il nostro gioco. Per il resto, in realtà, non ho più parole da spendere per le mie ragazze perché in palestra stanno lavorando tantissimo, nonostante le assenze e le difficoltà che ci si presentano ogni settimana. Siamo sempre contati e quindi dobbiamo veramente sempre adattarci ad ogni situazione che ci si presenta. Il campionato, come si vede anche dalla classifica, è molto equilibrato e adesso ci aspettano due turni fuori casa ravvicinati, mercoledì e domenica, che fisicamente e psicologicamente dovremmo essere bravi ad affrontare al meglio”. Il tabellino del match:

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO 3-1 (27-25; 25-20; 28-30; 25-23)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Orlandi 25, Fiorio (K) 18, Muraro 0, Mistretta (L), Frigerio 4, Bartolucci 3, Magazza 14, Brandi 1, Meli 10. Ne. Bortoli, Mazzon, Jeremic. All. Amadio

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Mennecozzi 0, Purashaj 1, Badalamenti 6, Ferrario (L), Quarchioni 1, Gabbiadini 0, Ripabelli 15, Tajé 11, Buffo 15, Foucher 21, Ascensao R 0. Ne. Ascensao M. All. Napolitano