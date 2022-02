A2: Montecchio va due volte in vantaggio ma non basta, tie-break sfortunato a Soverato

Le ragazze dell’Ipag S.lle Ramonda Montecchio Maggiore escono sconfitte al tie-break dal difficile campo di Soverato, mostrando comunque sempre grande carattere e la consueta grinta. È un punto a punto nel primo set (3-3) con Jeremic da seconda linea. Le due formazioni si danno battaglia con grandi giocate in attacco, ma soprattutto in difesa. Allungano le padrone di casa (6-4), quindi Mazzon riaggancia con un colpo imprendibile. Passa in vantaggio Montecchio (7-9) poi Soverato ritrova la parità (12-12) con Quarchioni. Sul 12-14 coach Napolitano chiama time out, ma l’Ipag non si fa distrarre e prende il largo portandosi sul 16-20. Cambia formazione Napolitano facendo girare le sue giocatrici e Amadio fa entrare Muraro in battuta sul (17-23).

Chiude Brandi con un muro 18-25. Fiorio fa suo il primo punto di Montecchio (2-1) quindi Mazzon sale in cattedra e sigla il 5-4. Jeremic pareggia il conto (5-5), ma Soverato con Badalamenti si porta a +2 (8-6). Sull’11-7 coach Amadio è costretto a chiamare time out per riprendere le sue atlete soprattutto a livello psicologico e deve rifarlo poco dopo sul 16-10 non avendo avuto grandi risultati. Amadio fa quindi entrare Bartolucci e Orlandi sul 17-11 con Fiorio che va a punto (17-12). Napolitano chiama tempo. Montecchio rientra in partita con un altro muro di Fiorio e Meli (17-15).

Fiorio si carica completamente la squadra sulle spalle ed è 17-16. Nuovo break importante per le padrone di casa (20-17), le castellane provano nuovamente ad accorciare (23-21), ma Tajè sigla un ace rocambolesco per il 25-22. 2-1 nel terzo set con una veloce di Brandi, ma Montecchio sembra avere qualche difficoltà in ricezione. Attacca bene Jeremic e le castellane accorciano le distanze (8-6), ma un nuovo +5 delle avversarie costringono Amadio al time out. Sul 15-8 Frigerio entra per Brandi e c’è un accenno di rimonta da parte delle rosso nere con Fiorio (16-12). Si porta a –1 l’Ipag con un errore di Quarchioni (17-16), quindi sul riaggancio coach Napolitano chiama tempo. Mettono il turbo le castellane portandosi sul (19-21), poi ace di Orlandi (20-24) e Mazzon mette palla a terra per il 21-25.

Il match rimane in equilibrio anche in questo parziale nelle prime battute (2-2), quindi Soverato si porta sul 6-3. Buoni in muri di Meli e di Bortoli (6-5), quindi sul 10-5 Amadio ferma il gioco. Le padrone di casa ci credono sempre fino in fondo, soprattutto in difesa, e vanno a +6 (14-8). Nuovo time out Amadio (17-10) e Muraro va in battuta. Entra nuovamente Orlandi per Jeremic in battuta e Montecchio prova a rimanere nel set con Fiorio (21-17). Le padrone di casa, davanti al loro caldissimo pubblico, conquistano il quarto set 25-20. Ci si aspetta un set tesissimo e infatti gli errori da entrambe le parti sono numerosi (3-3). Soverato allunga 6-3, ma Montecchio risponde colpo su colpo con Jeremic (6-4).

Si va al cambio campo con Soverato avanti 8-4 e Tajè che mette a segno un ace (9-4). Fiorio mette giù un colpo strategico (9-7) e Mazzon sfodera un muro per il –1 (9-8). E’ di Orlandi il pareggio 9-9 e di Mazzon il sorpasso (9-10). Time out Soverato che non molla e si porta 11-12. Muro di Fiorio e Meli ed è primo matchball (12-14). Ace di Badalamenti (14-14) e time out di Amadio. Nuovo ace di Badalamenti (15-14) e sempre Badalamenti chiude con il terzo ace di seguito (16-14).

Questo il commento di mister Amadio: “Di fatto è stata una partita un po’ di alti e bassi da parte di entrambe le squadre. Prima siamo andati in vantaggio noi, poi siamo calati e Soverato è stato bravo a rientrare in gara. Il tie break e Badalamenti che ci fa tre ace è stata dura, ma è una cosa che ci può stare. Faccio i complimenti ad entrambe le squadre che, secondo me si equivalgono. Io sono contento perché venire qui a giocare non è mai facile, abbiamo comunque ottenuto un punto e ne facciamo tesoro per crescere in futuro.” Il tabellino del match:

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO-IPAG MONTECCHIO 3-2 (18-25, 25-22, 21-25, 25-20, 16-14)

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Mennecozzi 0, Badalamenti 16, Ferrario (L), Quarchioni 14, Gabbiadini 0, Saveriano 1, Riparbelli 11, Tajé 14, Buffo 16, Foucher 4, Ascensao R. NE, Ascensao M. NE. All. Napolitano

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Orlandi 4, Fiorio 23, Muraro 0, Mistretta (L), Bartolucci 0, Mazzon 25, Magazza NE, Brandi 8, Bortoli 2, Meli 8, Frigerio 3, Jeremic 12. All. Amadio