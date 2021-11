A2: Montecchio corsara in Friuli, 3-1 contro Martignacco e primato in classifica

Un turno infrasettimanale più che positivo per Ipag S.lle Ramonda che batte in trasferta Martignacco e si porta al primo posto in classifica, insieme a Talmassons, con ben 18 punti. È subito un testa a testa nel primo set (5-5), poi Montecchio allunga e va a +2 (6-8). Magazza passa in mezzo al muro (7-10) e le castellane forzano in battuta per mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Martignacco riaggancia (11-11) e poi ottiene il sorpasso con un ace di Cortella (13-11). Orlandi trova il punto da seconda linea ed è 13-13. Le padrone di casa restano in vantaggio (19-16) e coach Amadio chiama time out. Capitan Fiorio mette a segno un mani e fuori (20-18) quindi arriva un muro di Meli su Rossetto (21-20).

Sul 21-21 è mister Gazzotti a fermare il gioco e, dopo qualche errore, è nuovamente Amadio a dover chiamare tempo per interrompere la serie positiva di Martignacco (23-21). Fiorio sigla un ace (24-23), Orlandi annulla il terzo set ball delle bianco azzurre (24-24) quindi il set si conclude ai vantaggi per 29-31 per Montecchio. Martignacco parte bene nel secondo set (5-2) con un buon turno in battuta di Cortella. Massimo vantaggio delle padrone di casa + 5 (8-3) e time out di coach Amadio. Sul 10-3 Brandi entra per Meli e Magazza interrompe con una pipe il turno in battuta di Modestino (11-4). Non si arresta la marcia delle bianco azzurre (16-9), ma Frigerio mette a segno un ace che vale il decimo punto (16-10).

Sul 18-11 Amadio è costretto a chiamare time out e sul 20-11 entra Muraro per Orlandi. Milana porta Martignacco a + 11 (23-12). Le castellane provano a non mollare, Fiorio fa ace (24-15), ma le padrone di casa chiudono il set 25-17. Un primo tempo di Brandi sigla l’1-1, quindi Orlandi trova l’ace (2-3). Va a segno anche Bartolucci (2-4) e sul 2-5 coach Gazzotti chiama tempo. Rossetto manda la palla direttamente a rete (5-7) e Orlandi porta le sue a + 3 (7-10). Buona la sette di Meli (9-12) e un ennesimo punto di Orlandi fa prendere il largo a Montecchio (10-15). Milana cerca il tocco del muro e non lo trova, quindi Gazzotti chiama time out (10-17). Sul 13-17 è invece Amadio a fermare il gioco, ma è Montecchio a raggiungere per prima il ventesimo punto con Magazza (15-20). Il S.lle Ramonda Ipag chiude il terzo parziale 16-25 con Brandi.

Montecchio parte grintosa anche nel quarto set (2-5) e, dopo un ace di Orlandi, Gazzotti chiama time out (2-6). Vanno a + 5 le ospiti vicentine con un errore in attacco di Rossetto quindi Martignacco cerca di riavvicinarsi e si porta sull’ 8-11. Cortella mette a segno due ace consecutivi e Amadio ferma il gioco (11-13). Fiorio mette a terra un gran pallone (13-17) e Bartolucci inganna il centrale avversario con molta esperienza (16-19). E’ di Orlandi il 18-23 con Brandi che forza il servizio e mette in difficoltà la ricezione di Martignacco (18-24).

Manda direttamente a rete Cortella il servizio e il match si chiude 20-25. “Questa partita era molto difficile e lo sapevamo – commenta Brandi – ma come al solito siamo riuscite a fare gruppo e affrontare ogni difficoltà. Siamo riuscite a sfondare il loro muro che era davvero molto alto e sono anche contentissima che, dopo il secondo set, siamo riuscite a metterci gli errori alle spalle e a chiudere un match per nulla scontato. Ora festeggiamo, ma con la testa siamo già alla partita di domenica”.

“Sono molto soddisfatta della prestazione di questa sera – dice Bartolucci – anche se c’è un po’ di rammarico per com’è andato il secondo set. Nonostante il black out siamo riuscite a riprenderci e nei set successivi siamo riuscite ad imporre il nostro gioco e a portare a casa la partita. Sono molto contenta anche del gruppo squadra perché nonostante le difficoltà che stiamo affrontando e gli infortuni, non ci abbattiamo mai e lavoriamo sempre davvero sodo in palestra per poi dare il massimo in partita”. Il tabellino del match:

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO–IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 1-3 (29-31; 25-17; 16-25; 20-25)

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Carraro 3, Modestino 14, Ghibaudo 2, Milana 19, Rossetto 13, Cortella 9 , Mazzoleni 2, Barbagallo (L), Zorzetto 0, Eckl 7. N.E.: Pascucci (K), Tellone. All. Gazzotti

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Orlandi 20, Fiorio 18, Muraro 1, Mistretta (L), Frigerio 2, Bartolucci 5, Brandi 7, Magazza 11, Meli 6. N.E.: Bortoli, Mazzon, Jeremic. All. Amadio