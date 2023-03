A2. L’Unionvolley Montecchio chiude la regular season con il suo record di punti

L’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda batte al Palaferroli l’Assitec Sant’Elia e chiude in bellezza la regular season, in quarta posizione a quota 42 punti, mai raggiunta in A2. La squadra di casa va sotto di un set, ma poi riprende smalto portando a casa la vittoria per 3-1: 22-25; 25-16; 25-13; 25-18. Mvp Alice Tanase. Nella prima frazione sostanziale equilibrio, ma sbagliano molto al servizio le castellane (in campo con Malvicini al palleggio al posto di Bartolucci) e concedono alle avversarie di portarsi in vantaggio su 11-13. Due palle di prima intenzione di Marconato e Malvicini e un mani out di Tanase riportano in pareggio la gara, ma nel finale altri errori al servizio e all’attacco delle padrone di casa regalano il set a Sant’Elia.

Nel secondo set la musica cambia e Montecchio sigla un break con diagonale di Mazzon e due ace firmati da Angelina e Brandi. Su 8-3 chiama il tempo Gagliardi, ma Maggipinto e compagne respingono l’arrembaggio delle laziali e si portano avanti di otto punti con ace di Brandi, Angelina e Marconato. Un ace di Cometti e un errore al servizio di Botarelli chiudono il set. Nel terzo set la capitana Botarelli chiama le compagne alla riscossa, ma Mazzon e Angelina scaldano i motori e portano la squadra avanti di sei punti, firmando anche un ace a testa.

Gagliardi chiama il time out, ma due muri di Angelina su Botarelli e un ace di Marconato spingono Ipag Ramonda a prevalere, con errori di Cogliandro e Ghezzi che mettono ko Assitec. Nel quarto set ci riprovano le laziali, ma allungano le castellane con palla di prima intenzione di Malvicini e fast di Marconato, portandosi sull'11-8. Chiama il tempo la panchina delle ospiti ma il team di Sinibaldi mantiene lucidità e precisione piazzando un mani out di Esposito e una pipe di Marconato. Si riavvicina nel finale Assitec, ma due bordate di Angelina e un colpo a sorpresa di Maggipinto sigillano il match.

Per Montecchio parla il coach Marco Sinibaldi: “Nel primo set abbiamo fatto la bellezza di dodici errori, soprattutto al servizio, e ce li siamo portati dietro fino alla fine del set. Dal secondo set abbiamo espresso un buon gioco, facendo bene soprattutto nel side out. Sono contento della panchina, che questa sera ha giocato un pochino di più, merito del lavoro che abbiamo fatto da inizio stagione. Oggi hanno giocato Malvicini e Brandi, poi abbiamo dato spazio anche a Nardelli, Esposito, Cometti e Muraro. Chiudiamo questo girone con tanti punti, rispetto a quello che avevamo preventivato. Adesso ci aspetta la pool promozione, dove il livello tecnico si alzerà tantissimo e sarà importante avere ancora forze, alzando l’asticella del gioco di qualità”. Il tabellino del match:

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-1 (22-25 25-17 25-13 25-18)

MONTECCHIO: Angelina 19, Barbazeni 1, Mazzon 16, Tanase 10, Marconato 14, Malvicini 4, Maggipinto (L), Brandi 5, Esposito 2, Nardelli 1, Cometti, Muraro. Non entrate: Bartolucci, Scarabelli (L). All. Sinibaldi.

SANT’ELIA: Botarelli 9, Ghezzi 8, Cogliandro 8, Spinello, Costagli 11, Hollas 5, Vittorio (L), Di Mario, Moschettini, Polesello. Non entrate: Giorgetta. All. Gagliardi.