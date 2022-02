A2: per Montecchio 2 ore e 40 minuti di passione, battuta Martignacco al tie-break

Vittoria sofferta per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio Maggiore, che dopo essere stata in vantaggio due set a zero, viene rimontata ma vince al tie-break. Martignacco inizia il match spingendo molto e si porta sull’1-3. Fiorio accorcia le distanze (3-4), quindi un errore in attacco delle avversarie riporta la parità (5-5). E’ punto a punto con Jeremic che mette palla a terra da zona due (7-7). L’Ipag S.lle Ramonda va a +2 con un muro ad uno di Fiorio (9-7). Sul 13-10 Gazzotti chiama time out. Mazzon ottiene il diciassettesimo punto anche grazie ad uno schema ben orchestrato da Bortoli (17-13). Sul 19-16 Orlandi entra per Jeremic in battuta. 21-17 ed è nuovamente time out Martignacco. Le ospiti recuperano terreno portandosi a -1 (22-21).

Sul 24 pari coach Amadio chiama tempo, quindi il set si conclude 35-33 in favore delle padrone di casa dopo una serie di azioni al cardiopalma. È 3-5 nel secondo parziale con le avversarie sempre avanti e per nulla dome dopo il primo set. Pascucci mette out un attacco da zona due (8-9), quindi Brandi ferma Rossetto a muro (9-10). C’è il sorpasso delle castellane e primo vantaggio in questo set con un muro di Bortoli (12-11). Time out Gazzotti sul 13-11. Ace di Mazzon (14-11). Jeremic piazza un ottimo lungo linea (18-14) e si assiste ad una guerra a distanza tra Mistretta e Tellone che recuperano davvero ogni pallone (20-14). Entra Orlandi sul 23-16 e la frazione si chiude 25-19 con un errore di Modestino in battuta. Nel terzo parziale si gioca ancora palla su palla e Meli sigla il 3-2, quindi fa suo anche il 6-6 con un ace.

Mazzon mette a terra una diagonale vincente (9-8) e Brandi va a segno con un attacco al centro su rigiocata (10-8). Parità 11-11 e Amadio applica il doppio cambio inserendo Bartolucci e Orlandi che va a segno prima sul 14-12, poi sul 16-13. Martignacco riottiene la parità (17-17). Sul 20-21 coach Amadio interrompe il gioco per dare carica alle sue ragazze che rispondono portandosi sul 23-21 con un attacco di Fiorio. Nuovo time out, questa volta di coach Gazzotti di Martignacco.

Ancora parità 23-23, quindi Jeremic ottiene il match point (25-24) che però viene annullato da Pascucci (25-25). Amadio richiede nuovamente il time out sul 25-26 e Jeremic mette palla a terra una volta rientrati in campo (26-26). Il terzo parziale si conclude 29-31 in favore di Martignacco. Parte bene ancora una volta Martignacco che si porta sul 2-4. Montecchio sembra calare un po’ in ricezione e in attacco e le ospiti ne approfittano andando sul 5-10 e coach Amadio è costretto a chiamare il primo time out. Entra Bartolucci per Bortoli e Jeremic ferma con un muro ad uno Rossetto (8-11). Time out Martignacco. Ace di Pascucci ed è 11-15. Entra Orlandi per Mazzon e sull’11-17 Amadio chiama un nuovo time out.

Faticano ancora le castellane ad ingranare, ma Meli mette a segno un ace ed è 17-20. Sul 19-22 entra Muraro in battuta. Martignacco si aggiudica anche il quarto parziale 19-25 mandando il match al tie-break. È di Jeremic il primo punto del quinto set (1-0) quindi si procede punto su punto fino al 4-4. Martignacco allunga 4-6 e coach Amadio interrompe il gioco. Si va al cambio di campo con Montecchio in vantaggio 8-6. Bene Brandi in battuta e sul 10-6 è la volta di Gazzotti per chiamare time out. Jeremic ottiene il primo match point (14-10), ma sul 14-12 Amadio chiede time out. Montecchio chiude con Jeremic (15-12) una maratona di oltre 2 ore e 40 minuti.

“È stata una vera battaglia – dice Cristina Fiorio – perché loro venivano da una serie di partite positive e infatti le aspettavamo belle cariche. Peccato per noi che eravamo sopra due a zero e potevamo sfruttare un po’ meglio la partita e chiuderla già al terzo set con tre punti. Sono comunque contenta di com’è andata, della nostra reazione e dei due punti ottenuti.” “Devo dire che sono contenta di come abbiamo giocato – dice Laura Bortoli – il primo set lo abbiamo vinto ai vantaggi lottando molto, il terzo abbiamo lottato, il quarto ci siamo lasciate andare, sia fisicamente e anche di testa, poi però, come tante altre volte, abbiamo reagito grazie all’aiuto di tutte.” Il tabellino del match:

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 3-2 (35-33; 25-19; 29-31; 19-25; 15-12)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Orlandi 3, Fiorio 19, Muraro 0, Mistretta (L), Bartolucci 0, Mazzon 20, Brandi 6, Bortoli 3, Meli 12, Jeremic 20. Ne. Frigerio, Magazza. All. Amadio

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Modestino 15, Ghibaudo 2, Milana 26, Picco 0, Rossetto 21, Cortella 2, Pascucci 15, Mazzoleni 9, Tellone (L), Eckl 2. Ne. Zorzetto, Sangoi. All. Gazzotti