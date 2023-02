A2. Una super Kavalenka non riesce a frenare la capolista Roma: ko casalingo per l'Anthea Vicenza

Per la Roma Volley Club ogni occasione è buona per esprimere tutto il suo carattere da prima della classe, inclusa la decima giornata di ritorno di regular season vinta in esterna per tre set a zero (11-25; 18-25; 21-25) contro una Anthea Vicenza combattiva a corrente alternata. La formazione guidata da coach Cuccarini chiude con determinazione la contesa in appena un’ora e venti di gioco: nei primi due set le capitoline mettono pressione alle avversarie con un servizio forte e ficcante, contenendo anche in difesa ogni tentativo vicentino di riaprire la partita. Nel terzo si alza il ritmo di gioco in entrambe le metà campo, con i reparti offensivi giallorossi a martellare da una parte e le venete a contenere dall’altra, fino a quando ad avere la meglio sono state ancora le romane più lucide nel corso di tutto il match.

Anche le statistiche raccontano una grande prestazione di Roma, a partire da Melli, MVP e mattatrice dell’incontro con 15 punti, alle doppie cifre di Bici e Rivero (14 e 10 punti), passando alle 8 firmate da Rucli, di cui due muri, fino all’ottimo gioco difensivo allestito da Ferrara, una menzione speciale va a capitan Bechis scesa in campo dopo tre giorni di febbre. Nella metà campo avversaria, la migliore realizzatrice è Kavalenka (13 punti). Coach Iosi schiera Galazzo al palleggio opposta a Kavalenka, al centro Martinez e Cheli, le schiacciatrici sono Legros e Panucci, il libero è Formaggio. In campo per Roma Bechis e Bici sulla diagonale principale, Rucli e Ciarrocchi al centro, Rivero e Melli sono le schiacciatrici, Ferrara è il libero.

Primo set. Le due formazioni procedono appaiate con l’ace di Kavalenka che vale subito la parità (4-4). In risposta Bici martella forte dai nove metri e ottiene lunghezze importanti per Roma (4-8). Nella metà campo casalinga si alza il ritmo difensivo, mentre per Roma Melli e Rivero da posto quattro tengono a debita distanza le avversarie (9-17). Il muro compatto e invadente della coppia Melli-Ciarrocchi su Kavalenka vale l’accelerazione definitiva verso la fine della frazione decretata poco dopo da un sapiente mani-out di Bici (11-25).

Secondo set. Nessuna variazione per i due sestetti che rientrano in campo: come nel set precedente si parte in equilibrio prima che Roma prende il largo trainata da una super prestazione offensiva di Melli. Sul 3-11 coach Iosi ferma il gioco e predica lucidità alle sue: di nuovo in campo, Formaggio tiene banco in difesa e Legros colpisce forte in attacco, ma la musica resta la stessa con una Roma che si dimostra indomabile. In cabina di regia Bechis sfrutta l’ottima intesa con i centrali e vola a + 8. Una resistenza di Kavalenka e di tutta Vicenza ricuce le distanze, senza però impedire a Roma di mettere la firma con Bianchini anche sul secondo set (18-25).

Terzo set. Dalla panchina di Vicenza entra Ferraro su Galazzo. Si alza il ritmo in difesa in entrambe le metà campo: Formaggio da una parte e Ferrara dall’altra regalano agli spettatori una pallavolo d’altissimo livello. Avvio fotocopia dei set precedenti. Vicenza si fa più combattiva con Formaggio e Panucci a mantener in vita ogni attacco romano e la speranza di riaprire la gara. L’ace di Kavalenka e un ottimo muro vicentino (15-17) costringe coach Cuccarini a fermare il gioco, ottenendo dalle sue la reazione sperata. Uno sprint di Panucci e compagne porta Vicenza a -1 (20-21): da quel momento il gruppo romano si ricompatta e non lascia passare più niente, mettendo il turbo fino al mani-out di Bianchini che vale la fine del set (21-25) e la vittoria del match per tre set a zero, valida per il decimo turno di ritorno di regular season. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA VOLLEY - ROMA VOLLEY CLUB (11-25; 18-25; 21-25)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo, Panucci 8, Kavalenka 13, Ottino, Cheli 5, Formaggio (L), Legros 7, Del Federico 1, Martinez 1. NE: Ghirini, Farina, Munaron, Groff, Digonzelli. All.: Iosi

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 14, Bechis , Rivero 10, Ferrara (L1), Bianchini 4, Ciarrocchi 6, Rucli 8, Valoppi, De Luca Bossa, Melli 15. N.e. Rebora, Valerio. All.: Cuccarini