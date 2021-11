A2: Ipag Montecchio sul velluto, 3-0 contro Catania e primo posto conquistato

Tre set vinti, altri tre punti conquistato e un primato momentaneo nel girone B della A2 femminile che non può non far sorridere. L’può guardare tutti dall’alto dopo il 3-0 di ieri sera in casa contro la. Match mai in discussione grazie alle vicentine che si sono dimostrate mature e pronte ad allungare nei momenti decisivi di ogni set. Montecchio spinge subito con capitan, che scarica potentissimo uno dei suoi 11 punti a referto dal quattro.

Funziona la parallela argentina Bridi-Bulaich e la numero dieci catanese ex San Lorenzo esce fuori gli artigli con i suoi 16 punti, ma non basta a frenare gli attacchi vicentini, che pur facendosi raggiungere dalle etnee, scappano nel finale (25-21). Il secondo parziale sembra sorridere a Rizzotti Design, ma dopo un ottimo break biancorossazzurro, Fiorio guida la riscossa delle locali, che complice un muro-difesa da manuale non perde il controllo del parziale. Il set si conclude con lo stesso score del primo ma con una dose di rammarico maggiore per Pallavolo Sicilia (25-21). La squadra di Amadio allunga subito nel terzo parziale.

Il +4 che porta le firme di Orlandi e Fiorio, mentre una reazione etnea è visibile nelle offensive di Emanuela Fiore. Dapprima timida, Catania prende coraggio e forza i suoi attacchi, approfittando anche di un fisiologico calo locale. Si arriva al -1 (19-20) e Amadio è costretto a chiamare il time-out. Montecchio la risolve con l’esperienza e Rizzotti Design manca il cambio di passo, così l’attacco di Greta Catania viene murato e al Pala Collodi si impongono le castellane. Nel prossimo turno Montecchio riposerà, ma intanto può godersi la vetta in coabitazione con Talmassons. Il tabellino del match:

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Pallavolo Sicilia Catania 3-0 (25-21, 25-21, 25-20)