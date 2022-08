Volley femminile A2: iniziata ufficialmente la stagione 2022-2023 dell'IPAG Montecchio

Iniziata ufficialmente l’avventura relativa alla stagione 2022-2023 della nuova IPAG Montecchio Maggiore con il raduno a San Bonifacio. Tante foto a bordo piscina del Best western Soave hotel per le ragazze con l’allenatore Marco Sinibaldi, il secondo allenatore Mario Fangareggi, lo staff tecnico e i dirigenti. La parola d’ordine lanciata dal presidente Carla Burato è ambizione: “Vogliamo essere ambiziosi, vogliamo che voi tutti siate ambiziosi, con l’entusiasmo e il desiderio di raggiungere importanti obiettivi”.

Intanto Sara Esposito ha detto la sua sull’avventura che sta per iniziare con questa maglia: “Sarà bello tornare a giocare in Italia dopo una esperienza nel college americano. Non vedo l’ora di conoscere tutte le mie nuove compagne e lo staff per poter lavorare con loro. Mi piacerebbe molto raggiungere dei traguardi importanti che possano far crescere ogni atleta della squadra”.