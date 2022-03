A2: fine settimana di relax per l’Anthea Vicenza prima dell’avventura dei play-out

Un weekend di respiro, complice il turno di riposo previsto dal calendario, poi partirà l’avventura, decisiva, dei play-out, che sancirà il verdetto in ottica permanenza in serie A2 femminile. Si avvicina il momento della verità della stagione dell’Anthea Vicenza Volley, con la squadra di Luca Chiappini che inseguirà la salvezza attraverso la seconda fase.

Domenica scorsa, Cheli e compagne hanno terminato il cammino in regular season con il punto conquistato sul difficile campo di Soverato (3-2), chiudendo la stagione regolare a quota 20 punti centrati in altrettante partite. In attesa di definire la classifica finale (domenica l’ultima giornata), Vicenza si prepara ai play out, dove approda insieme – per quanto riguarda il girone B – a Club Italia, Catania e Modica. Il regolamento prevede che ogni squadra incontrerà per otto volte complessive (andata e ritorno) le quattro formazioni dell’altro raggruppamento (nel caso dell’Anthea il girone A), dove ad andare ai play-out saranno Altino, Aragona, Sant’Elia e una tra Olbia, Ravenna e Marsala. Le squadre partono con in dote i punti conquistati in regular season e soltanto due formazioni su otto conquisteranno la salvezza.

In casa biancorossa, a fare il punto della situazione è il direttore sportivo Mariella Cavallaro, che ripercorre l’avventura dell’Anthea nel suo primo campionato di A2: “All’inizio abbiamo pagato un po’ di inesperienza del gruppo nel campionato di A2. In rosa ci sono diverse giovani che erano all’esordio in categoria, inoltre alcune senatrici dovevano riprendere il ritmo di gioco della serie A. Strada facendo, la squadra è migliorata e a dicembre avevamo raggiunto una classifica e un livello di gioco interessanti”.

Poi il ds ha approfondito la questione play-out: “La squadra si allena per ritrovare il livello di gioco precedente, contiamo anche di recuperare le infortunate Caterina Errichiello e Lucrezia Lodi (entrambe opposte). Partiamo con una buona base di punti, anche se la quart’ultima del girone A sarà molto difficile da raggiungere, quindi è più realistico pensare di dover duellare a distanza in primis con il Club Italia”.