A2 Femminile: un debutto emozionante quello della 17enne Lucrezia Lodi con Anthea Vicenza

Lucrezia Lodi ha 17 anni e raggiunge la maggiore età tra un mese: è la più giovane del gruppo, ma sul suo talento Anthea Vicenza ha voluto scommettere e anche lo staff tecnico guidato da coach Luca Chiappini lo ha dimostrato, facendola debuttare in A2 per la prima volta in sestetto nel match di domenica scorsa a Pinerolo. Nonostante la sconfitta per 3-0 contro l’Eurospin Ford Sara a Villafranca Piemonte, per Lucrezia Lodi è stata una giornata da ricordare, con la giovane laterale dell’Anthea Vicenza schierata in diagonale prima con Chidera Eze e poi con Marta Caimi nel ruolo di opposto.

Bolognese di San Lazzaro di Savena, nella sua provincia è maturata disputando due stagioni fa la B2 con il Volley Team Bologna a Ozzano e lo scorso anno la B1 con il Clai Imola, prima di approdare in estate alla corte del presidente Andrea Ostuzzi.

“E’ la prima volta che gioco in sestetto in A2 – confessa Lucrezia – e se me l’avessero detto quando ho approcciato questa nuova categoria non ci avrei creduto. Il mio obiettivo è lavorare molto e imparare tanto dalle titolari e dalle ragazze più esperte oltre che ovviamente dallo staff tecnico. Coach Luca Chiappini mi ha dato la possibilità di mettere in pratica ciò che sto facendo in allenamento”.



Sulla partita persa in Piemonte contro un avversario forte ha dichiarato la giovane laterale: “Non abbiamo giocato al meglio e il risultato lo testimonia, pur giocando contro una squadra forte ed esperta. Dobbiamo sistemare alcuni lati del nostro gioco e puntare sempre sul collettivo”.Invece sul prossimo incontro in casa previsto domenica 14 novembre alle 17: “E’ un match importante, possiamo giocarcela contro un avversario che abbiamo già affrontato in pre-season. Giocheremo in casa e dobbiamo cercare di far punti”.