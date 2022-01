A2 Femminile: per Anthea Vicenza rinviata la partita a Mondovì, 7 positive al covid su 12

Secondo rinvio consecutivo per l’Anthea Vicenza Volley nel campionato di serie A2 femminile girone B. Dopo il match di domenica scorsa in casa contro il Club Italia Crai, le ragazze di Luca Chiappini non scenderanno in campo nemmeno domenica a Mondovì contro la Lpm Bam.

Il match del PalaManera in terra piemontese è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi causa diverse positività al Covid-19 nel gruppo squadra biancorosso.

Si parla di ben 7 positive su 12.

Sul caso è intervenuto sui media locali il presidente di Anthea Volley Andrea Ostuzzi che ha sottolineato come la situazione che investe la squadra vicentina sia oramai generalizzata. Secondo il numero uno della prima società pallavolistica biancorossa se ne uscirà, è solo questione di tempo.



Ottimista Ostuzzi soprattutto perché le atlete positive stanno tutte bene.Prossimo incontro per l'Anthea Vicenza se tutto va bene sarà sabato 22 gennaio contro Tecnoteam Albese Volley Como che al momento è sopra di tre punti in classifica: un avversario diretto di capitan Lisa Cheli e compagne. Sarà una partita importante. SI gioca alle 18 al pala Francescucci di Casnate con Bernate.