A2 femminile: l’Anthea Vicenza Volley debutta nella poule salvezza contro Sigel Marsala

Inizia dal rettangolo di gioco amico del palazzetto dello sport di Vicenza il cammino dell’Anthea Vicenza Volley verso il traguardo del mantenimento della categoria, con la squadra di Luca Chiappini che inseguirà l’obiettivo attraverso la poule salvezza di A2 femminile. Otto incontri decisivi, il primo dei quali in agenda domani (venerdì) alle 20,30, quando in via Goldoni arriveranno le siciliane della Sigel Marsala. Di fronte, ci saranno le due squadre che hanno totalizzato più punti nella stagione regolare (30 Marsala nel girone A, 20 Vicenza nel raggruppamento B), con le prime due posizioni obiettivo comune di tutte le contendenti per evitare la retrocessione.

«Affrontiamo subito Marsala – commenta coach Luca Chiappini - una squadra abbastanza quadrata che può far leva su alcune giocatrici importanti come l’opposta Okenwa, molto fisica, e la palleggiatrice Chiara Scacchetti , esperta e che conosce molto bene la categoria. Dal canto nostro, la preparazione alla poule salvezza è andata bene, nel recente allenamento congiunto con Sassuolo ho avuto buone indicazioni e stiamo procedendo abbastanza positivamente; Marsala è un avversario di tutto rispetto ma possiamo giocarcela. La turca Yeliz Ba?a sta avendo una crescita fisica costante, mentre – sempre dal punto di vista fisico – abbiamo recuperato Caterina Errichiello dall’infortunio che l’aveva tenuta fuori causa nel finale di regular season».

CHI E' L'AVVERSARIO: SIGEL MARSALA

La Sigel Marsala è allenata da Marco Bracci, con l’ex azzurro (che da giocatore vanta un lungo palmarès con la “Generazione dei Fenomeni”di Julio Velasco) subentrato in corsa a Davide Delmati. La formazione siciliana è stata l’ultima in ordine di tempo a entrare nella griglia della poule salvezza, verdetto arrivato dopo il ko di mercoledì sera nel recupero sul campo dell’Omag San Giovanni in Marignano (3-0) che ha sciolto i dubbi su chi fosse la quart’ultima del girone A (Ravenna o la stessa Marsala). Ora a distanza di 48 ore, la Sigel tornerà in campo, nuovamente in trasferta. Il 6+1 sceso in campo in Romagna contempla il capitano Scacchetti in regia, Okenwa opposta, Pistolesi e Ristori in banda, Parini e Deste al centro (avvicendata da Caserta nel terzo set) e Gamba libero. Okenwa top scorer in casa Marsala con 17 punti, seguita da Pistolesi a quota 15 e Parini (11) a completare le doppie cifre della Sigel contro l’Omag. Perla Scacchetti, domani sarà un ritorno in terra vicentina dopo le due stagioni (dal 2019 al 2021) giocate a Montecchio. Marsala affronterà la poule salvezza dalla posizione privilegiata (primo posto) e soprattutto con un cospicuo margine sulla zona rossa (11 punti).

LA FORMULA DEI PLAY OUT

Alla poule salvezza sono giunte le ultime quattro squadre di ognuno dei due gironi: Marsala, Sant’Elia, Aragona e Altino per il girone A e Anthea Vicenza Volley, Club Italia, Catania e Modica per il girone B. Le otto squadre partono con una classifica che tiene conto di tutti i punti conquistati nei rispettivi raggruppamenti. Ogni formazione affronterà solamente le quattro squadre dell’altro girone fin qui non sfidate con gare di andata e ritorno. Al termine degli otto turni, retrocederanno in B1 le ultime sei classificate, mentre si salveranno solamente le prime due della classifica finale della poule salvezza.

LA PRIMA GIORNATA DELA POULE SALVEZZA

Questo il programma della prima giornata d’andata della poule salvezza di A2 femminile.

Anthea Vicenza Volley-Sigel Marsala (venerdì ore 20,30)

Club Italia Crai-Seap Dalli Cardillo Aragona (sabato ore 14,30)

Altino Volley-Egea Pvt Modica (domenica ore 17)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (domenica ore 17)

GLI IMPEGNI DI VICENZA VOLLEY NELLA POLULE SALVEZZA

Questo il calendario delle sfide che interesseranno l’Anthea Vicenza Volley nella poule salvezza.

Prima giornata: Anthea Vicenza Volley-Marsala (andata 18 marzo, ritorno 17 aprile)

Seconda giornata: Aragona-Anthea Vicenza Volley (andata 27 marzo, ritorno 24 aprile)

Terza giornata: Anthea Vicenza Volley-Altino (andata 2 aprile, ritorno 1 maggio)

Quarta giornata: Sant’Elia-Anthea Vicenza Volley (andata 10 aprile, ritorno 7 maggio).

LA CLASSIFICA DELLA POULE SALVEZZA

Questa la classifica di partenza della poule salvezza di A2 femminile: Sigel Marsala 30, Anthea Vicenza Volley 20, Club Italia Crai 19, Assitec Volleyball Sant’Elia 15, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 14 (due punti di penalità), Seap Dalli Cardillo Aragona 14, Egea Pvt Modica 7, Tenaglia Altino Volley 3.