A2 Femminile: Ipag SR Ramonda Montecchio a Martignacco per una sfida che vale il sorpasso

Il gruppo di coach Daris Amadio è molto motivato per la trasferta di stasera a in Friuli: la sfida con Martignacco potrebbe valere, in caso di vittoria, il sorpasso in classifica: e la schiacciatrice Bianca Orlandi suona la carica