A2 Femminile: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio in trasferta a Pinerolo

Dopo la strepitosa vittoria in Friuli contro Martignacco arriva una nuova trasferta per Ipag Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore.

Il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, che ha regalato alla squadra allenata da coach Amadio l’ennesima vittoria e il primo posto in classifica assieme a Talmassons, ha dato anche maggior consapevolezza della propria forza alle atlete che affronteranno una nuova sfida contro un carico Eurospin Ford Sara Pinerolo.

«E’ la terza sfida contro una squadra molto forte che affrontiamo consecutivamente e la seconda in trasferta a distanza di pochi giorni - afferma coach Daris Amadio -. Non stiamo guardando la classifica che, dal mio punto di vista, in questo momento poco vale. Ciò che per noi ora è veramente importante è continuare a crescere su ciò su cui stiamo lavorando».

L'allenatore di Montecchio Maggiore aggiunge: «Pinerolo è una squadra fortissima con molte giocatrici brave e possono mettere in campo molte soluzioni di gioco, cosa che noi in questo momento non possiamo fare. Inoltre la loro palleggiatrice ha grande esperienza e in passato ha anche conquistato la promozione in A1. Per quanto ci riguarda l’unica cosa che possiamo fare è cercare di imporre il nostro gioco, come abbiamo fatto fino ad ora».