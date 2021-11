A2 Femminile: Ipag Sorelle Ramonda cerca il riscatto con Talmassons

Tornano a giocare in casa le ragazze del Sorelle Ramonda Ipag che sfideranno il Cda Talmassons della ex Laura Bovo. Alle 17 di domenica 28 novembre 2021 le castellane scenderanno i campo al Pala Collodi contro le friulane attualmente al primo posto in classifica con 21 punti, tre lunghezze di distacco da Montecchio a quota 18.

«La partita contro Talmassons sarà un’altra partita molto impegnativa - afferma coach Daris Amadio - come quella di domenica scorsa contro Pinerolo e la prossima contro il Club Italia. Questa è la fine di un periodo molto intenso mentalmente per noi e anche fisicamente. Siamo comunque contenti di essere nella parte alta della classifica e di aver quindi conquistato l’accesso alla Coppa Italia. Talmassons gioca una pallavolo molto lineare e concreta, con attaccanti molto forti. Noi dovremo essere bravi a contenerle e poi a ricostruire il nostro gioco».



«La partita contro Talmassons sarà una gara difficile per noi - annuncia Francesca Magazza -, sia perché sono una squadra ben strutturata, sia perché noi veniamo da una sconfitta che ci ha lasciate un po’ l’amaro in bocca. Questo però ci sta dando una carica in più, daremo e faremo del nostro meglio per portare a casa dei punti fondamentali».