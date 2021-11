A2 Femminile: domenica Anthea Vicenza in casa con Soverato

Domenica 28 novembre 2021 alle ore 17 al palazzetto dello sport di Vicenza l’Anthea affronterà la Ranieri International Soverato nella penultima giornata di andata del campionato di serie A2 femminile girone B.



LE NOVITA' TRA LE FILA DELLE OSPITI CALABRESI

La formazione calabrese allenata da Bruno Napolitano occupa la settima posizione con 11 punti, uno in più di Vicenza (ottava a quota 10). Soverato arriverà nella città del Palladio con la voglia di riscatto dopo le quattro sconfitte consecutive patite contro Talmassons, Montecchio, Club Italia e Mondovì, mentre in precedenza erano arrivate le vittorie contro Albese, Pinerolo, Catania e Modica. Dopo il ko di domenica scorsa, in terra calabrese è arrivata la palleggiatrice Francesca Saveriano, che aveva iniziato la stagione sempre in A2 ad Altino.

Domenica scorsa le calabresi avevano in regia la giovane Ludovica Mennecozzi (2003) con opposta la francese Victoria Foucher, sostituita nel terzo set da Gaia Badalamenti. In banda, spazio a Simona Buffo e Giorgia Quarchioni, mentre Riparbelli e Tajè componevano la coppia centrale, con Federica Ferrario libero.

I BIGLIETTI PER ANTHEA VS RANIERI

I biglietti per la partita Anthea Vicenza Volley-Ranieri International Soverato avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà domenica alle 16 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.