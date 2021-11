A2 Femminile, Chiappini (Anthea Vicenza): «Massima attenzione all'attacco di Itas Ceccarelli Group»

L'Anthea Vicenza torna davanti al pubblico biancorosso nel match della settima giornata di A2 femminile (girone B) in programma domani domenica alle ore 17 al palazzetto dello sport di Vicenza contro le friulane dell'Itas Ceccarelli Group Martignacco.

La squadra di Luca Chiappini, ottava con 4 punti all'attivo, cerca ancora la prima vittoria casalinga, mentre Martignacco (reduce dal 3-0 contro Catania) insegue il quarto sigillo stagionale ed è sesta con 10 punti.

«Martignacco - commenta coach Chiappini - è una squadra con giocatrici di categoria ed esperienza. La banda straniera Milana è molto interessante ed è da prendere con le pinze, inoltre ci sono due centrali spesso utilizzate. E' una squadra che gioca abbastanza bene e ha buone giocatrici soprattutto in attacco, bisogna prestare attenzione. Per noi saranno importanti soprattutto due aspetti: trovare soluzioni in attacco in determinate situazioni e battere con continuità».

TRE PARTITE IN UNA SETTIMANA PER ANTHEA VICENZA: MARTIGNACCO, MODICA, CATANIA

Il match in arrivo aprirà un trittico ravvicinato per Cheli e compagne, di scena poi mercoledì a Modica nel turno infrasettimanale e infine domenica 21 novembre (alle 16) in casa contro Catania in otto giorni strategici per la classifica delle biancorosse.

I DIRETTORI DI GARA VICENZA-MARTIGNACCO

A dirigere l'incontro tra Anthea Vicenza e Itas Ceccarelli Group Martignacco saranno il primo arbitro Simone Fontini e il secondo arbitro Emilio Sabia.



I BIGLIETTI PER VICENZA-MARTIGNACCO

I biglietti per la partita Anthea Vicenza-Itas Ceccarelli Group Martignacco avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l'ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino a sabato). La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà domenica alle 16 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l'accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.