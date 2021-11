A2 femminile: Anthea Vicenza stasera a Modica con gli «occhi di tigre»

Questa sera mercoledì 17 novembre 2021, alle 20,30, Anthea Vicenza sarà in campo a Modica contro l’Egea Pvt nel turno infrasettimanale dell’ottava giornata del campionato di A2 femminile (girone B). La squadra di Luca Chiappini, ottava a quota 4 punti, sfida la compagine della provincia di Ragusa, fanalino di coda del girone ancora a zero punti con un solo set vinto all’attivo.

Domenica prossima 21 novembre 2021, invece, capitana Lisa Cheli e compagne se la vedranno con la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, compagine che condivide l’ottava piazza con le stesse venete: un vero e proprio spareggio per allontanarsi dalla zona play out.

CHIAPPINI SULLA TRASFERTA DI STASERA A MODICA

«E’ un crocevia - commenta coach Chiappini - molto importante per noi, conterà sicuramente il risultato. Non dobbiamo pensare a ciò che è stato, ma a quanto di buono possiamo fare: in questi cinque giorni abbiamo chance importanti. Modica è una squadra che ha i nostri obiettivi e ha le caratteristiche di una compagine che si deve salvare; in queste giornate, sta alternando le palleggiatrici alla ricerca di equilibri. Per quanto ci riguarda, sarà importante la gestione dell’errore e continuare a difendere tanto come abbiamo fatto domenica scorsa nonostante la sconfitta. Una cosa è certa: servirà avere gli occhi di tigre, senza sovrastrutture mentali».

PER LA DIRETTA: in chiaro sul canale youtube di Volleyball World