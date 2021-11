A2 Femminile: Anthea Vicenza ospita la Rizzotti Design Catania

Si chiude con il match casalingo di domenica 21 novembre 2021 alle 16 al palazzetto di Vicenza la “cinque giorni siciliana” dell’Anthea, inaugurata col sorriso mercoledì scorso nel turno infrasettimanale vinto a Modica grazie al 3-1 contro il fanalino di coda Egea Pvt.

La squadra di Luca Chiappini si prepara a sfidare un’altra rivale per la salvezza in A2 femminile, la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, andando a caccia del primo successo casalingo della stagione (fin qui solo un punto contro Albese tra le mura amiche) e del terzo sigillo stagionale dopo le vittorie esterne contro Club Italia Crai e Modica. In classifica, le biancorosse occupano l’ottavo posto con 7 punti, mentre la Rizzotti è decima con 4, venendo scavalcata dal Club Italia Crai (5 punti).

«Catania - commenta coach Chiappini - è reduce da una buona prestazione nel turno infrasettimanale contro Talmassons e ci aspetta una partita da prendere con le pinze. Noi dobbiamo concentrarci negli aspetti del gioco e mi auguro che la vittoria di mercoledì a Modica porti un po' più di consapevolezza».



E continua l'allenatore dell'Anthea Vicenza: «Abbiamo disputato un match abbastanza buono in battuta e a muro, oltre ad avere abbastanza regolarità in attacco. Fin qui credo che la nostra squadra giovane abbia pagato un po' mentalmente un calendario non facile, affrontando nelle prime cinque partite le quattro forze maggiori del girone e questo non ha aiutato nella costruzione delle certezze. Ora dobbiamo essere bravi a cementarle partendo da quel che è stato mercoledì».A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza e Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania saranno il primo arbitro Marta Mesiano e il secondo arbitro Fabio Pasquali.