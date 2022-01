A2 Femminile: rinviate per covid le partite di Anthea Vicenza e di Ipag SR Montecchio

Inizia con un rinvio il 2022 in campo per l’Anthea Vicenza Volley nel campionato di serie A2 femminile. Alcune positività al Covid 19 emerse nel gruppo squadra biancorosso impediscono la disputa del match della terza giornata di ritorno del girone B, originariamente in programma domenica 9 gennaio 2021 alle ore 17 al palazzetto dello sport di Vicenza contro il Club Italia Crai.



Le atlete biancorosse coinvolte si trovano comunque in buone condizioni di salute.Sono state rinviate in data da destinarsi anche le gare Catania-Mondovì, Pinerolo-Soverato e Modica-Montecchio Maggiore. L'unica gara per ora in programma della terza giornata di ritorno è quella Como-Talmassons al pala Francescucci di Casate con Brembate (Como).