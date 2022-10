Volley femminile A2: il derby vicentino ha un solo padrone, l'IPAG Montecchio

Superiorità netta per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio nel derby contro l’Anthea Vicenza Volley. Grande partenza di Angelina, MVP con 16 punti, ben sostenuta da Mazzon (9) e Marconato (8), mentre per le ospiti solo Kavalenka va in doppia cifra (12).

Buona quindi la prima per il coach Marco Sinibaldi che si è così espresso: “Abbiamo fatto una partenza troppo veloce, perché il 10-0 iniziale mascherava il fatto che non si fosse stato ancora rotto il ghiaccio. Poi Vicenza è salita in cattedra e con le sue individualità ci ha messo un po’ in difficoltà. Siamo stati bravi a tenere botta e a reagire, perché ci eravamo contratti. Abbiamo dimostrato gioco, spingendo sui servizi e lavorando bene sulle palle alte. In questo modo siamo riusciti a gestire in sicurezza la gara”.

Così invece Iosi per quel che riguarda l’Anthea: “Peccato per l’impatto iniziale sul match, probabilmente dettato dall’emotività e dal desiderio di fare bene. Però, in quella situazione, si è vista la risposta della squadra e questo deve darci più consapevolezza. Nella terza frazione abbiamo avuto un po’ di foga nel riaprire l’incontro e questo ci ha fatto commettere alcuni errori in battuta. Dobbiamo ripartire dal muro-difesa e migliorare il dato di positività in attacco”.

L’inizio shock è stato fondamentale per indirizzare il corso del match. Montecchio si è subito data da fare e il risultato l’ha premiata con un parziale di 10-0, mai più recuperato del tutto dall’Anthea. Il tabellino del match:

IPAG MONTECCHIO MAGGIORE-ANTHEA VICENZA 3-0 (25-19, 25-16, 25-13)

MONTECCHIO: Bartolucci, Malvicini, Muraro, Mazzon, Angelina, Tanase, Esposito, Nardelli, Barbazeni, Marconato, Brandi, Cometti, Maggipinto. All. Sinibaldi

VICENZA: Galazzo, Ferraro, Kavalenka, Digonzelli, Legros, Groff, Panucci, Ottino, Munaron, Martinez, Farina, Cheli, Formaggio. All. Iosi