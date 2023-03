A2. Il Club Italia tiene a battesimo l’Anthea Vicenza nella Pool Salvezza

Saranno le azzurrine del Club Italia a tenere a battesimo il cammino nella pool salvezza dell’Anthea Vicenza Volley, che in dodici gare scriverà il proprio destino nel campionato di A2 femminile. La prima tappa è domani (sabato) alle 16 al centro Fipav “Pavesi” di Milano contro la formazione federale (ultima a quota 9 con Perugia) nell’anticipo della prima giornata della seconda fase. Vicenza parte con 21 punti in classifica, gli stessi di Offanengo e Montale e a -1 da Lecco, con le beriche che dovranno sgomitare per evitare gli ultimi sei posti della nuova graduatoria che portano alla retrocessione in B1.

“Il Club Italia – commenta coach Ivan Iosi – è una formazione in grande crescita, è naturale che sia così per giocatrici under, con il tempo che ne forgerà ulteriormente qualità e potenzialità. E’ un avversario che prima lo si incontra meglio è sotto questo punto di vista, nonostante la giovane età delle protagoniste sta esprimendo una buona pallavolo e si sta dimostrando solida. Le azzurrine hanno qualità in prima e in seconda linea, è un Club Italia molto bilanciato, magari con meno fisicità offensiva rispetto ad altre stagioni, ma con molta tecnica e organizzazione di gioco. Le due bande Giuliani ed Esposito sono molto interessanti, l’opposta Adriano ha una fisicità importante. Come tutte le giovani in crescita, hanno un percorso altalenante, ma il 2022 ha certificato come quella italiana sia la miglior scuola di pallavolo al mondo. Personalmente, sono un sostenitore del progetto-Club Italia. Per quanto ci riguarda, ci aspetta una gara tutt’altro che semplice, siamo pronti e abbiamo cercato di lavorare dopo il ko di Marsala sulle difficoltà che ci hanno accompagnato in quella gara, senza dimenticare che un paio di giocatrici avversarie hanno offerto una prestazione di alto profilo. Da lì siamo partiti per cercare di darci maggiore solidità e concretezza. Chiaramente ci aspetta un match importante che dobbiamo e vogliamo giocare in un certo modo”.

Il Club Italia è allenato da Marco Mencarelli e Michele Fanni e arriva alla pool salvezza con i 9 punti conquistati nel girone A. “Quanto abbiamo fatto finora – le parole di coach Fanni – è per noi solo una parte del nostro percorso. A partire da questa settimana giocheremo nella Pool salvezza e, come dice il nome stesso, incontreremo squadre che hanno un livello inferiore rispetto alle prime del girone. Probabilmente ci troveremo ad affrontare partite più alla nostra portata. Sicuramente in questo campionato tutti hanno molto più esperienza di noi e dovremo essere bravi a mettere in mostra quelli che sono i nostri punti di forza, soprattutto in attacco”.