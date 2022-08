Volley femminile A2, la carica di Giulia Malvicini: "A Montecchio si possono ottenere grandi risultati"

Classe 1997, originario del Piacentino, Giulia Malvicini si appresta a vivere una stagione esaltante in Serie A2 con la maglia dell’IPAG Montecchio Maggiore. Le sue aspettative sono molto alte per il 2022-2023: “La mia speranza per quest’anno è che si possa creare una buona alchimia tra noi ragazze in primis, ma anche con lo staff, perché credo che questa sia la caratteristica che permette di lavorare bene e ottenere risultati soddisfacenti”.

Malvicini ha sottolineato anche quelli che sono i traguardi della propria sfera personale: “Mentre per quanto riguarda gli obiettivi personali mi auguro di saper far miei gli insegnamenti al fine di migliorare come giocatrice e di farmi trovare pronta per essere di aiuto alla squadra in qualsiasi momento”.