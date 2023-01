A2: un bis più che gradito, l'Anthea Vicenza chiude la settimana perfetta vincendo a Perugia

Si chiude al meglio la settimana d’oro dell’Anthea Vicenza Volley, che a Perugia centra la seconda vittoria consecutiva nell’arco di cinque giorni grazie al rotondo 3-0 contro la 3M che fa il paio con il successo in quattro set festeggiato mercoledì in casa contro Sant’Elia. In terra umbra, le biancorosse di Ivan Iosi hanno saputo sopperire a una partenza difficile (9-3), riuscendo a spuntarla 20-25; nel secondo set, invece, un’accelerata nel finale aveva garantito tre occasioni per portarsi sul 2-0 (21-24), tutte annullate però da Perugia, ma l’Anthea ha saputo non disunirsi, vincendo lo sprint (24-26) e conquistando il doppio set di svantaggio. Tutto semplice, infine, nella terza frazione, vinta agevolmente 18-25 per il rotondo 3-0 finale.

Top scorer dell’incontro, l’opposto di Vicenza Julia Kavalenka, autrice di 24 punti e autentica spina nel fianco del muro e della difesa di casa. Prestazione maiuscola e approdo in doppia cifra anche per la schiacciatrice americana Dessaa Legros (11 punti, 6 dei quali nell’ottimo primo set). Ancora una volta, tanta sostanza al centro con il capitano Lisa Cheli (11 punti). Con i secondi tre punti consecutivi, la squadra del presidente Andrea Ostuzzi consolida il settimo posto, salendo a quota 19 punti. Ora, dopo il week end di sosta previsto dal campionato, l’Anthea Vicenza Volley tornerà in campo domenica 5 febbraio a Messina contro la Desi Shipping Akademia. L’avvio è in salita per la squadra di Iosi, che parte sotto 4-0 (muro su Farina).

Perugia scappa avanti 9-3, con l’Anthea che però non demorde e confeziona l’aggancio con Farina e Kavalenka (dal 13-11 al 13-13). La squadra di Iosi beneficia anche di Legros, sul turno in battuta di Galazzo piazza il break (18-20) e poi chiude alla prima occasione (20-25). Il secondo parziale è più equilibrato, con tentativi di scatto e controscatto fino al 19-19 sancito dall’ace di Cheli. Vicenza vola sul 21-24, Perugia annulla le tre occasioni, poi un errore in battuta umbro e un attacco di Cheli decretano il 24-26 che vale il 2-0 berico. Nel terzo set, Vicenza fa il break con Kavalenka (12-14), spalleggiata da Farina (13-16). L’opposta portoghese continua a essere letale, Perugia regge fino al 18-22, poi l’Anthea scappa fino al 18-25 deciso ancora da Farina.

Queste sono le dichiarazioni di coach Iosi a fine gara: “È stata senza dubbio una vittoria importante in chiave classifica, anche se Perugia si è rivelata più ostica del previsto: ha commesso 10 errori punto in tre set, sei in battuta e 4 in attacco, e questo dimostra quanto sia stato complesso portare a casa questo successo. Siamo stati bravi per cui ci godiamo questo bel risultato, nato anche da una rincorsa nel secondo set in cui siamo riusciti a ribaltare il risultato e a chiudere ai vantaggi con un 24-26. Questo ci ha portato a giocare una terza frazione con maggior scioltezza e qualità. Credo che Vicenza abbia impressionato in attacco e le percentuali lo dimostrano. Siamo stati anche più bravi in ricezione con una Panucci super che ha garantito solidità in uscita, Galazzo che ha ben imboccato i centrali e Kavalenka che ha attaccato di potenza”. Il tabellino del match:

3M PERUGIA-ANTHEA VICENZA 0-3 (20-25, 24-26, 18-25)

PERUGIA: Patasce 5, Negri 4, Manig 1, Salinas 21, Agbortabi 4, Giudici 6, Rota (L), Bosi. N.e.: Traballi, Cicchi, Pero. All.: Marangi

VICENZA: Galazzo 2, Legros 11, Farina 10, Kavalenka 24, Panucci 5, Cheli 11, Formaggio (L), Ottino, Munaron. N.e.: Ferraro, Martinez, Digonzelli, Groff, Ghirini (L). All.: Iosi