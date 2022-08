Volley femminile A2: Benedetta Cometti torna dagli USA e viene ingaggiata dall'IPAG Montecchio

Benedetta Cometti è una nuova giocatrice dell’IPAG Montecchio Maggiore. La sua nuova stagione pallavolistica doveva essere all’insegna delle stelle e delle strisce, con un’esperienza negli Stati Uniti, sia sportiva che formativa. L’occasione di giocare in A2 dopo l’ultimo anno nella stessa categoria con la Pallavolo Aragona è stata dunque colta al volo.

Queste sono le sue parole rilasciate a Vicenza Report: “Non ho ripensamenti: il team è forte e molto motivato, sarebbe bellissimo fare il grande salto nella massima serie. Ho risposto subito di sì, perché la squadra vicentina mi è sempre piaciuta e non avrei potuto desiderare di meglio. Ero partita per gli States due mesi fa, decisa a proseguire gli studi all’University of South Florida di Tampa Bay per specializzarmi in ambito fisioterapico, che qui in Italia avrei difficoltà a frequentare contemporaneamente a un livello alto di pallavolo. Però mi sono trovata in difficoltà perché ero l’unica a cimentarmi in una seconda laurea contemporaneamente agli studi ancora in corso per la prima, in Scienze motorie. Il tutto con l’ostacolo aggiunto della lingua inglese. Ho voluto provarci, ma ho capito che l’esperienza non faceva per me. Ho parlato con lo staff e il progetto mi è piaciuto molto. È una squadra motivata, giovane ma forte, con l’obiettivo di fare il grande balzo nella massima serie. Sarebbe anche il mio grande desiderio e vorrei tanto arrivare ai play-off, giocandomela fino in fondo”.