A2: l'Anthea Vicenza punta a smuovere la classifica nella sfida interna contro l'Omag Marignano

Una sfida ad alto tasso di difficoltà, ma da giocare in casa davanti al pubblico amico e con la voglia di smuovere la classifica. Domenica alle 17 l’Anthea Vicenza Volley scenderà in campo al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni per sfidare l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, formazione romagnola che condivide il terzo posto a quota 25 con Montecchio, a due lunghezze dalla piazza d’onore. Ad analizzare l’avversario di turno è Mattia Borini, vice di Ivan Iosi sulla panchina berica.

“L’Omag-Mt – afferma il giovane allenatore milanese – è una formazione che vanta numerose individualità e un gioco di squadra equilibrato e compatto. Le attaccanti di palla alta sono la schiacciatrice Alessia Bolzonetti, che compare sia nella classifica generale delle realizzatrici sia in quelle delle migliori battitrici grazie alla sua battuta ibrida, e l’altra banda Vangeliya Rachkovska, solida in ricezione e dalle numerose soluzioni offensive. L’opposta Nikoleta Perovic è una giocatrice più che incisiva in attacco e con i suoi 244 palloni messi a terra è la seconda marcatrice dell’intera A2 dietro a Giulia Angelina del Montecchio. Una delle due centrali, Maria Adelaide Babatunde, è una battitrice decisamente insidiosa e una giocatrice dalle spiccate qualità in fase di muro”.

Quindi aggiunge: “A completare il 6+1 base troviamo l’altra centrale Sveva Parini e il libero Giorgia Caforio, che grazie alle sue evidenti doti in ricezione riesce a svincolare le compagne in fase side out facendosi carico di una grossa fetta di campo. La palleggiatrice Alice Turco gioca una palla molto rapida che metterà a dura prova il nostro fondamentale di muro; dovremo essere bravi a leggere e anticipare le situazioni che abbiamo provato durante la settimana. Giocare in casa ci sprona ancor di più a dare il massimo per dimostrare prima a noi stessi e poi al nostro pubblico di essere all’altezza dell’avversario”.