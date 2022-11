A2: l'Anthea Vicenza ci crede fino all'ultimo e sbanca Sant'Elia Fiumerapido al tie-break

Trasferta infrasettimanale dal sapore dolce per l’Anthea Vicenza Volley, che a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) festeggia la prima vittoria esterna e il secondo centro stagionale grazie all’emozionante 3-2 conquistato ai danni delle padrone di casa dell’Assitec nella quarta giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile. L’Anthea Vicenza Volley deve fare a meno ancora della palleggiatrice Florencia Ferraro, sostituita come nelle precedenti due occasioni da Sonia Galazzo. Opposta Julia Kavalenka, mentre l’asse di posto quattro è formato da Jessica Panucci e Dessaa Legros. La coppia centrale è formata da Lisa Cheli e Alice Farina, mentre il 6+1 berico è completato dal libero Silvia Formaggio.

Vicenza parte forte con il servizio di Galazzo che mette in difficoltà le frusinati (0-3), che poi però reagiscono subito, ribaltando la situazione (4-3, errore di Legros). Altri due errori ospiti aiutano le padrone di casa, che trovano il break (6-4). La risposta dell’Anthea è con Panucci (6-6), poi Alice Farina trova l’ace del controsorpasso (6-7). La squadra di Iosi avanza con i due muri di capitan Cheli (9-11), ma il ping pong nel punteggio prosegue con l’ace di Cogliandro per la parità a quota 11. Altro ace, questa volta di Spinello, per il 13-12, con il fondamentale sempre decisivo, come testimonia l’ingresso di Ottino, autrice della battuta vincente del 14-16. La schiacciatrice piemontese trova anche un difficile contrattacco da posto uno che regala il +3 (16-19).

Time out Giandomenico, ma la sosta non raffredda il “braccione” di Kavalenka, che firma l’ace di quota venti. Il muro di Legros pesa tantissimo (17-22), poi gli attacchi di Cheli e Kavalenka tirano la volata: 20-25 con diagonale out di Botarelli. Nel secondo set, la reazione del Sant’Elia passa soprattutto per le mani della schiacciatrice Ghezzi, mentre le biancorosse sono un po’ fallose in attacco (8-4). Le laziali sfruttano anche Hollas (muro più attacco per il 10-5) e così coach Iosi ferma il gioco, ma non la centrale estone, ancora a segno. L’ace di Farina prova a scuotere l’Anthea (12-9), poi una serie di errori al servizio delle due squadre alimenta l’inerzia (16-12). Botarelli mette giù il contrattacco del 17-12, ma Vicenza ha una reazione d’orgoglio trovando un break di tre punti, con conseguente time out locale (17-15). Sant’Elia rilancia con Costagli (attacco più muro per il 19-15), nuovo elastico nel punteggio (da 19-17 a 21-17), con Botarelli sugli scudi (22-17, time out Iosi).

Entrano Martinez e Digonzelli, ma l’Assitec chiude 25-18 con Botarelli e pareggia i conti. Il terzo set vede la squadra di Iosi partire bene spingendo forte al servizio, fondamentale che frutta due allunghi (1-4 e 6-8), subito rintuzzati però dalle frusinati, in evidenza con Costagli (7 punti per lei nel set). Il parziale scorre sul parziale dell’equilibrio, con un paio di errori in attacco che impediscono a Vicenza di trovare l’aggancio. Ci pensa Dessaa Legros, che fa doppietta per il controsorpasso (18-19). Time out Sant’Elia e l’Anthea si spegne, faticando nel cambiopalla. Sosta-Iosi sul 21-19, poi le biancorosse perdono lucidità e cedono 25-21. Come nel parziale precedente, Vicenza riparte forte con la battuta, volando sullo 0-4 con il turno di Galazzo, e trovando ottime risposte al centro in attacco con Farina e Cheli (3-7).

Il capitano biancorosso alza la voce a muro, trovando due block che spingono l’Anthea sul 4-10. Time out Giandomenico, ma la squadra di Iosi è trascinata dall’esperienza di Cheli e Panucci e non molla l’osso (6-14). Sant’Elia, però, non ha già la testa al tie break e lo sottolinea con il muro di Cogliandro su Farina (9-14), ma arriva subito il 9-16 ospite. La centrale piemontese si riscatta fermando Botarelli (9-17, time out Assitec), Vicenza doppia le avversarie nella boa del venti (10-20) e si invola al quinto set: 13-25 a firma di Ottino e 2-2. Nel tie break, il primo allungo è vicentino (out Ghezzi per il 2-4), subito neutralizzato da Sant’Elia a muro.

L’Anthea ci riprova (ace di Kavalenka per il 4-6), ma ancora una volta le gialloblù rispondono: muro del 7-7. Cogliandro confeziona il sorpasso per il cambiocampo (8-7), ma Kavalenka prende ancora per mano Vicenza firmando la parità a quota 10. Ace di Cheli per il +1 berico (10-11, time out Sant’Elia), si arriva in volata (12-13), dove pesa l’ace d’oro di Ottino (entrata per Legros): 12-14 e time out locale. Hollas annulla il primo match point (13-14, time out Iosi), poi ci prova Botarelli ma una sontuosa Farina chiude la strada a muro: 13-15 e vittoria. Il tabellino del match:

ASSITEC SANT’ELIA-ANTHEA VICENZA 2-3 (20-25, 25-18, 25-21, 13-25, 13-15)

ASSITEC SANT’ELIA: Spinello 3, Costagli 16, Hollas 10, Botarelli 12, Ghezzi 12, Cogliandro 10, Vittorio (L) 1, Di Mario, Moschettini 1, Giorgetta. N.e.: Polesello, Dzakovic. All.: GIandomenico

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 6, Legros 10, Farina 14, Kavalenka 18, Panucci 18, Cheli 13, Formaggio (L), Ottino 5, Groff, Martinez, Digonzelli, Munaron. All.: Iosi