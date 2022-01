A2: l'Anthea Vicenza saluta Federica Fiore che approda al Capo d'Orso Palau

L’saluta e ringrazia, centrale approdata in questi giorni al Capo d’Orso Palau in serie B1 femminile (girone A per la precisione). Alla giocatrice va anche l’in bocca al lupo per il prosieguo di carriera. La scorsa estate c’era stato l’importante rinnovo con la squadra vicentina per la stagione attualmente in corso., centrale all’occorrenza utilizzabile come opposto, Fiore nella stagione scorsa si è resa protagonista della cavalcata alla promozione in A2.

L’approdo in Sardegna le permetterà di giocare e di vestire la maglia di una formazione che sta letteralmente stupendo in B1. Palau è infatti l’unica squadra di tutti i gironi a punteggio pieno e che non è mai stata costretta al tie-break: ha conquistato 27 punti sui 27 disponibili e si è candidata da subito come una delle più serie candidate alla promozione.