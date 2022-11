Volley femminile A2: all'Anthea Vicenza non bastano un buon primo set e un'ottima Kavalenka

Non basta un’ottima partenza all’Anthea Vicenza Volley per tornare dalla Romagna con punti in tasca dalla difficile trasferta a domicilio della Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Rinfrancata dalla prima vittoria di domenica scorsa in casa contro Talmassons, la squadra di Ivan Iosi non ha di certo sfigurato, facendo vedere ottime cose contro il quotato avversario. In particolare, Vicenza era partita forte, sorprendendo le romagnole grazie al 23-25 d’apertura, ma dopo il cambio di campo le padrone di casa sono tornate in cattedra, dominando la scena negli altri tre parziali.

Nella metà campo biancorossa, spiccano i 21 punti dell’opposta Julia Kavalenka, mentre a spingere San Giovanni in Marignano verso la vittoria sono state soprattutto le laterali Bolzonetti e Perovic, autrici rispettivamente di 26 e 22 punti. Per l’Anthea Vicenza Volley, non c’è tempo per rifiatare, perché mercoledì alle 18,30 la squadra di Ivan Iosi sarà attesa dalla seconda trasferta consecutiva a domicilio dell’Assitec Sant’Elia, battuta 3-2 da Messina. Vicenza, ancora senza Ferraro e con Galazzo in regia, spinge subito in battuta e prende il largo (5-9). Brividi per un appoggio della caviglia di Panucci, ma sospiro di sollievo. La fast di Cheli decreta l’8-12 e Farina la imita per il 12-15.

L’ace di Legros sancisce il +5 berico, mentre Kavalenka griffa il 20-16. L’Omag-Mt però non ci sta e ribalta la situazione (21-20), ma la squadra di Iosi, ancora con l’opposta, stringe i denti e la spunta 23-25. Nel secondo set, Marignano parte forte con il servizio di Turco (4-0, time out biancorosso) e prosegue ancor meglio, volando sul 14-7 prima e sul 19-9 poi, preludio al 25-16 che pareggia i conti. La terza frazione è piu combattuta in avvio (5-4), ma l’Omag-Mt scappa con Bolzonetti (9-4). Vicenza resta a galla fino al 15-9, poi cede 25-17 e va sotto 2-1. Bella la reazione dell’Anthea, che riparte forte in battuta nel quarto set e scappa avanti (1-5). L’ex Covino mura Cheli e guida la rimonta romagnola (11-10), mentre è Bolzonetti a firmare il +3 locale (17-14).

Il capitano di Vicenza ci crede (fast del 23-18), ma ancora Covino fa calare il sipario: 25-18 e 3-1. Coach Iosi ha così commentato la partita: “Le ragazze hanno dimostrato che intensità, positività e determinazione sono elementi che possono riempire alcuni spazi con compagini attrezzate come Marignano. Abbiamo cercato di spingere in difesa e in contrattacco, ma diamo merito alle avversarie che hanno saputo reagire dopo un difficile primo set e macinare poi una grande pallavolo. Cos’è mancato per portare la sfida al tie break? Un pizzico di lucidità, qualche dettaglio in contrattacco e in attacco nonostante un ottimo lavoro in difesa”. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-ANTHEA VICENZA 3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-18)

MARIGNANO: Perovic 22, Biagini, Bolzonetti 26, Salvatori 5, Cangini, Rachkovska 1, Covino 9, Parini 5, Aluigi, Turco 2, Caforio (L). N.e.: Babatunde, Saguatti (L). All. Barbolini

VICENZA: Legros 4, Galazzo 1, Groff, Panucci 7, Kavalenka 21, Cheli 9, Ottino, Farina 9, Formaggio (L), Digonzelli, Del Federico. N.e.:.Martinez, Munaron (L). All.: Iosi