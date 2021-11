A2: l’Anthea Vicenza torna a mani vuote da Pinerolo, 3-0 per l’Unionvolley

Squadra in casa

Nulla da fare per l’, che torna dal Piemonte a mani vuotealla quotata. Dopo il tie break amaro di mercoledì scorso tra le mura amiche contro Albese, la squadra di Luca Chiappini ha cercato di tener testa a un avversario che però si è rivelato superiore e che ha tenuto in mano le redini del gioco nell’arco dei tre set disputati. Nell’occasione, il tecnico biancorosso ha provato a cambiare l’assetto del 6+1 abituale schierandonel ruolo di opposto (al posto di Caterina Errichiello) in diagonale con Eze.

Miglior marcatrice vicentina, il capitano e centrale Lisa Cheli (9 punti). Domenica l’Anthea tornerà tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Vicenza per sfidare alle 17 l’Itas Ceccarelli Group Martignacco. Parte forte Pinerolo, trascinata da Valentina Zago. Le due squadre faticano a trovare ritmo in battuta, Vicenza cerca di stare a galla, arrivando al -3 prima sul 14-11 poi sul 16-13, sfruttando il lavoro a muro. Le piemontesi si affidano a una Joly molto ispirata e volano verso il 25-19. Dopo il cambio di campo, l’Anthea appare più brillante e riparte meglio con l’aiuto di Pavicic, ma le locali rispondono subito presente (6-5).

La squadra di Luca Chiappini regge l’urto ma dopo metà set l’Eurospin Ford Sara dilaga e si porta sul 25-13 che vale il 2-0. Nel terzo set dentro Caimi per Eze in cabina di regia, ma Pinerolo lavora bene a muro limitando le bande biancorosse (Pavicic e Rossini). La giovane Lodi firma l’ace della speranza (11-10), il muro di Vicenza la alimenta, con il set che rimane in bilico (21-19). Cheli cerca di tener vivo il discorso, ma Pinerolo è più prolifico e chiude il discorso con una fiammata finale: 25-20 e 3-0.

Ecco il commento a caldo di coach Chiappini: “Sicuramente Pinerolo è una squadra diversa e più strutturata della nostra ma noi potevamo fare qualcosa in più. L’Eurospin Ford Sara ha un’ottima batteria di attaccanti e stasera l’ha dimostrato. Noi potevamo lavorare meglio proprio nell’attacco. Abbiamo margine e modo per lavorarci e lo faremo”. Il tabellino del match:

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO-ANTHEA VICENZA 3-0 (25-19, 25-13, 25-20)

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Prandi 3, Carletti 11, Zamboni 4, Zago 13, Joly 7, Gray 11, Pericati (L), Pecorari, Bussoli, Faure. N.e.: Midriano, Tosini (L), Akrari. All.: Marchiaro

ANTHEA VICENZA: Piacentini 6, Lodi 5, Rossini 6, Cheli 9, Eze 2, Pavicic 7, Norgini (L) 1, Nardelli, Caimi. N.e.: Errichiello, Furlan (L), Pegoraro, Fiore. All.: Chiappini L.