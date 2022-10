A2: l'Anthea Vicenza liquida Martignacco in 4 set, amichevole più che positiva

Test positivo e vittorioso per Anthea Vicenza Volley, che ieri (mercoledì) al palazzetto dello sport vicentino ha piegato 3-1 le friulane dell’Itas Ceccarelli Martignacco nell’allenamento congiunto “di ritorno” tra le due formazioni prossime protagoniste nel girone B di serie A2 femminile. Al di là del risultato (che comunque sancisce la prima vittoria informale delle biancorosse nel pre – campionato), la squadra di Ivan Iosi ha confermato il trend di crescita già evidenziato sabato scorso nell’amichevole di Guastalla contro Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore di A1 (sconfitta per 2-1).

Contro Martignacco, a trascinare Anthea Vicenza Volley è stata in primis l’opposta Julia Kavalenka, mattatrice del test con 29 punti; in evidenza tutto il reparto laterale, con l’americana Dessaa Legros seconda miglior marcatrice con 16 punti e l’altra schiacciatrice Jessica Panucci a quota 10. Nell’occasione, coach Iosi ha ruotato l’intera rosa a disposizione.

"Finalmente – commenta coach Iosi – concretizziamo la grande mole di lavoro svolta in queste settimane ottenendo un successo brillante e caparbio. Bravissime le ragazze a giocare una gara attenta e fatta di tanti piccoli dettagli preziosi. Abbiamo servito decisamente meglio rispetto alle precedenti uscite e nel contempo abbiamo tenuto un cambiopalla costante e regolare. Alcuni turni al servizio (Kavalenka, Cheli, Panucci e Munaron) hanno spaccato i vari set regalandoci una vittoria meritata e tenace contro una squadra che all’andata ci aveva messo in enorme difficoltà. Annotiamo diversi spunti sui quali lavorare ulteriormente, ma nel contempo sappiamo di aver messo un piccolo tassello nel nostro percorso di crescita. Complimenti a tutte le atlete per la loro disponibilità e volitività, segnali di coesione, compattezza e desiderio di migliorarsi”.

Per Vicenza Volley, il prossimo appuntamento è per sabato alle 16 al palazzetto dello sport di Vicenza (via Goldoni) quando è in programma l’evento di presentazione ufficiale della prima squadra di A2 e delle formazioni giovanili (ingresso gratuito).