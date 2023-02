A2: l’Anthea Vicenza riparte con un doppio appuntamento ravvicinato, si comincia dalla Sicilia

Riprende con un doppio appuntamento ravvicinato il cammino di Anthea Vicenza Volley nel campionato di serie A2 femminile. Domenica alle 15:00 la formazione di Ivan Iosi sarà di scena a Messina per sfidare le padrone di casa della Desi Shipping Akademia nella sesta giornata di ritorno, mentre mercoledì alle 20:30 al palazzetto dello sport di Vicenza (via Goldoni) andrà in scena il duello infrasettimanale contro Martignacco. A presentare il primo avversario in ordine temporale di Cheli e compagne è Mattia Borini, spalla tecnica di coach Ivan Iosi.

“Messina – analizza il giovane allenatore milanese – presenta una formazione rinnovata rispetto alla gara di andata. La schiacciatrice-ricevitrice Robinson (maglia numero 13), giovane americana arrivata recentemente per rinforzare la squadra, presenta notevoli capacità offensive sia in termini di servizio che di attacco (42% di punti fatti su un centinaio di palle attaccate). Dal mercato è arrivato anche l’acquisto di Martinelli, centrale vicino alla palleggiatrice, attaccante molto servito soprattutto nella fase cambiopalla con primi tempi molto anticipati, oltre a essere solida anche a muro con 10 block nelle ultime 6 partite. Alla palleggiatrice Muzi piace coinvolgere i centrali in combinazione con un gioco molto rapido sui lati soprattutto quando la ricezione è positiva. Per le nostre centrali sarà una sfida stimolante, essendo chiamate a leggere e talvolta a scegliere in anticipo dove andare a murare. L’altra banda è Martilotti, mentre l’opposto è Ebatombo, entrambe dotate di una potente battuta salto spin; insieme, attaccano più della metà delle alzate totali della squadra. A completare il 6+1, il secondo centrale Catania e la coppia di liberi Faraone-Ciancio che nelle ultime gare si sono alternate tra ricezione e difesa”.

“Da inizio anno – conclude Borini – Messina è una squadra molto ostica e con questi ultimi due innesti è diventata ancora più competitiva. Il nostro mantra è sempre lo stesso: lavoro e studio; lavoriamo per fare ogni giorno un passo in avanti e studiamo le caratteristiche dell’avversario per provare ad imporre il nostro gioco nella maniera più efficace possibile”.