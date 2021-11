A2: Anthea Vicenza corsara in Sicilia, il 3-1 contro Modica risolleva il morale e la classifica

Squadra in casa

Squadra in casa PVT Modica

Una vittoria tanto attesa e soprattutto con un’altra pretendente alla salvezza. L’è uscita in maniera trionfale dalla sfida di ieri sera, il turno infrasettimanale contro la PVT Modica. Gli zero punti della squadra di casa non sono stati sottovalutati dalle ragazze di, anche se il fattore casalingo e la lunga trasferta hanno inciso parecchio a inizio gara.

Un PalaRizza gremito di tifosi che incitavano a gran voce le modicane ha fatto da cornice ad un avvio di match incoraggiante per le siciliane. Si è lottato punto a punto, con la miglior realizzatrice di Modica, Marika Longobardi, che ha trascinato le sue compagne alla conquista del primo set (25-20). A quel punto è emersa la voglia di riscatto di Vicenza. A nulla servono le strategie adottate dalla panchina della PVT per arginare il vantaggio crescente delle vicentine: il set finisce a favore delle ragazze di coach Chiappini con un perentorio 25-17.

L'inizio del terzo parziale è speculare al precedente. L’Anthea riesce ad approfittare dei cali di concentrazione delle avversarie e un netto 25-15 sancisce il sorpasso nel conto set. Il match termina al quarto parziale (25-22) dopo l'attacco puntuale di Errichiello e Piacentini (premiata MVP della partita). Una boccata d’ossigeno di cui le vicentine avevano francamente bisogno. Il tabellino dell’incontro:

PVT MODICA-ANTHEA VICENZA 1-3 (25-20, 17-25, 15-25, 22-25)

MODICA: Bacciottini, Longobardi, Antonaci, Saccani, Ferro, Ferrantello, M’Bra, Gridelli, Salviato, Herrera Alvarez, Salamida, Brioli, Gulino. All: Quarta

VICENZA: Errichiello, Calmi, Pavicic, Norgini, Nardelli, Furlan, Lodi, Eze Blessing, Piacentini, Cheli, Pegoraro, Rossini, Fiore. All: Chiappini