Volley femminile A2: Anthea Vicenza in Ciociaria per cercare i primi punti in trasferta

Trasferta infrasettimanale in terra laziale per l’Anthea Vicenza Volley, di scena oggi alle 18:30 a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) a domicilio dell’Assitec nella quarta giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile. Per la squadra di Ivan Iosi, si tratta del match centrale del trittico ravvicinato iniziato domenica a San Giovanni in Marignano (ko in quattro set contro l’Omag-Mt) e che si concluderà domenica in casa contro Perugia (ore 17). Per le biancorosse, dunque, seconda trasferta consecutiva a distanza di pochi giorni, con la seconda vittoria stagionale (la prima esterna) nel mirino.

"Sant’Elia – commenta coach Iosi – è una squadra con belle qualità. Ha un buon opposto come Botarelli e una centrale come Cogliandro, due individualità decisamente performanti in categoria. Inoltre ha trovato un discreto equilibrio di gioco dopo l’infortunio accorso a Dzakovic, sostituita in banda da Costagli, molto brava in attacco essendo anche un’ex opposta. Il gioco è ben orchestrato dalla palleggiatrice Spinello, Sant’Elia ha ottime qualità offensive, mentre forse possiamo raccogliere qualcosa sulla loro seconda linea. Affrontiamo la doppia trasferta ravvicinata in infrasettimanale, una delle insidie maggiori di questo impegno, visto che è difficile metabolizzare soprattutto dal punto di vista fisico, ma nessuno ovviamente vuole nascondersi dietro ad alibi".

Il tecnico vicentino ha poi aggiunto: "Due saranno le cose a cui dovremo porre molta attenzione. La prima riguarda gli errori gratuiti: quando non regaliamo, come del resto vale per tanti, con le abilità in seconda linea e le attaccanti a disposizione possiamo essere ostici per tutti; dar continuità a questo aspetto può fare la differenza. Un altro aspetto importante è dar continuità alla fase break che parte della battuta e che può creare instabilità nell’avversario anche con difesa e contrattacco, alcune delle nostre armi. Fin qui, inoltre, abbiamo reso più equilibrata la nostra ricezione. Nel complesso, partiamo dall’ottimo primo set di domenica contro San Giovanni in Marignano e proviamo a estenderlo per più frazioni possibili".