Pool Salvezza A2. L’Anthea Vicenza chiude la stagione con un ko: Cremona vince 3-0

Si chiude con una sconfitta ininfluente la stagione dell’Anthea Vicenza Volley, battuta 3-0 in casa dalla D&A Esperia Cremona nell’ultima giornata della pool salvezza. Le ragazze di Martino Volpini – già matematicamente retrocesse – non sono riuscite a chiudere al meglio l’avventura in A2 in un match che è stato in equilibrio solamente nel terzo set. Per la squadra berica, resta il rammarico per non aver centrato l’obiettivo stagionale, inseguito prima con la guida tecnica di coach Ivan Iosi e nelle ultimissime partite con Martino Volpini, anche se con una giornata d’anticipo è arrivato per il secondo anno l’amaro verdetto.

Resta il rammarico per alcune occasioni non sfruttate nell’arco del cammino tra regular season e pool salvezza, purtroppo un leit motiv che ricalca l’avventura della scorsa stagione nella seconda serie nazionale “rosa”. A fine gara, emozioni per il saluto al capitano Lisa Cheli, che ha annunciato il ritiro della pallavolo giocata al termine del match.

“Voglio innanzitutto ringraziare la società – le sue parole – che mi ha regalato tante gioie, qualche dolore ma ciò che ho vissuto qui è diverso da tutto il resto. Ho trovato persone che mi hanno fatto sempre sentire a casa: quando trovi qualcuno che ti guarda con stima e con affetto, non puoi non rendere onore a queste persone. Ho sempre cercato di onorare la maglia di Vicenza, spero di esserci riuscita. È qui che ho deciso di concludere la mia carriera, non avrei voluto farlo da altre parti, sinceramente, perché siete meravigliosi”. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-ESPERIA CREMONA 0-3 (19-25, 19-25, 22-25)

VICENZA: Ottino 3, Farina 6, Kavalenka 9, Panucci 4, Cheli 11, Galazzo 1, Formaggio (L), Groff, Ferraro, Martinez, Digonzelli 2. N.e.: Del Federico, Legros (L), Munaron. All.: Volpini

CREMONA: Kullerkann L. 7, Mennecozzi 3, Coppi 6, Landucci 5, Kullerkann K. 9, Rossini 12, Zampedri (L), Balconati, Giacomello 7, Ferrarini 2, Piovesan 3. N.e.: Buffo. All.: Magri