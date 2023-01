A2. Anthea Vicenza, capitan Cheli: “Serviranno pazienza e fiducia nel nostro gioco”

Doppio appuntamento casalingo all’orizzonte per Anthea Vicenza Volley in A2 femminile. Domenica alle 17:00 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni le ragazze di Ivan Iosi ospiteranno l’Omag Mt San Giovanni in Marignano, mentre mercoledì alle 18:30 il taraflex di casa sarà il teatro del turno infrasettimanale interno contro le laziali dell’Assitec Sant’Elia.

Le biancorosse beriche sono reduci dal ko in quattro set di domenica a Latisana, dove hanno battagliato prima di cedere alla Cda Talmassons, che ha “vendicato” in modo speculare il risultato dell’andata. A fare il punto è il capitano Lisa Cheli, centrale dello scacchiere di Anthea Vicenza Volley: “Il lato positivo di domenica scorsa è che siamo tornate a giocare meglio, cosa che non era accaduta nel derby di Santo Stefano contro Montecchio. Questo, però, non ci basta, perché vogliamo abbinarlo al risultato e credo sia un aspetto logico e naturale per ogni atleta“.

Ora la difficile sfida contro le romagnole dell’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, che condivide il terzo posto con Montecchio: “Il calendario ci sta prospettando un ciclo con diverse squadre forti del girone e domenica dovremo esprimere il gioco di Latisana commettendo meno errori possibile, provando al contempo a sfruttare il fattore campo per cercare di portare a casa qualche punto. Affronteremo un avversario di valore, una buonissima squadra, del resto la società ha investito per allestire una formazione competitiva. Lo abbiamo visto sul campo anche all’andata e non potremo permetterci errori gratuiti. Non dobbiamo avere fretta nel chiudere il punto. Stiamo lavorando tanto sulla fase break e dobbiamo avere fiducia nel nostro gioco“.