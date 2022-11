A2: l'Anthea Vicenza esulta ancora, il 3-1 contro Perugia vale il quarto posto

Secondo successo in altrettante partite casalinghe e terzo centro stagionale (il secondo consecutivo) per l’Anthea Vicenza Volley, che blinda il taraflex di casa superando 3-1 la 3M Pallavolo Perugia. Umbre caparbie e brave a riaprire il discorso nel terzo set (10 punti di Salinas, poi saranno 14 totali) e nel complesso a giocare a viso aperto nonostante la situazione-infortuni sempre aperta, pur recuperando Traballi (17 punti, top scorer). Per l’Anthea, mvp la palleggiatrice Sonia Galazzo, che ha ben orchestrato il gioco trovando risposte confortanti da tante interpreti (quattro doppie cifre in attacco). Kavalenka top scorer con 19 punti, ancora centrali in evidenza (Farina 14 e Cheli 12), con l’americana Legros a dar man forte in posto quattro (10 punti). Per Vicenza, fase break importante con 12 muri (5 di Cheli e 4 di Farina) e 6 ace.

Prosegue, dunque, l’ottimo avvio di stagione delle biancorosse, che giornata dopo giornata stanno sempre più maturando consapevolezza del proprio potenziale e stanno vedendo sul campo i frutti dell’intenso lavoro svolto durante la settimana. “E’ stata – commenta il tecnico Ivan Iosi – una vittoria caparbia, fatta di atteggiamento vincente, di intensità, volitività, tutte caratteristiche che stiamo cercando di disegnare all’interno della settimana e che definiscono un po’ il percorso che stiamo compendo insieme. E’ arrivata la terza vittoria in cinque gare, la seconda consecutiva. Perugia recuperava una giocatrice come Traballi che aumentava la loro qualità. Sono state brave le ragazze a partire con un bel volume di gioco e a riprendersi dopo il secondo set che è stato ribaltato dal nostro avversario”.

“Adoro questo gruppo – le parole del capitano dell’Anthea Vicenza Volley Lisa Cheli – perché il divertimento fa parte di noi e c’è un’armonia particolare. Non abbiamo espresso la miglior pallavolo, un po’ la stanchezza si è fatta sentire, ma era importante portare a casa i tre punti. Ci aggrappiamo all’entusiasmo nei momenti più difficili e questo funziona. Lavoriamo tanto e bene in palestra, abbiamo consapevolezza di ciò che siamo e soprattutto di ciò che possiamo diventare”. In classifica, l’Anthea Vicenza Volley sale al quarto posto a quota 8 punti a braccetto con il Soverato dell’ex tecnico Luca Chiappini.

Nel primo set Vicenza parte bene allungando sul 10-6 con Galazzo, protagonista anche dell’ace del 13-7. Kavalenka firma l’attacco che vale il 18-8 (time out umbro), Perugia risponde bene e arriva a -5, ma la rimonta si infrange contro il muro di Cheli (25-20). Nella seconda frazione, la 3M è presa per mano da Salinas (5-8). Farina accorcia (10-12), Panucci griffa la parità a quota 13, poi la stessa banda umbra fa la differenza e permette alla squadra di Marangi di riaprire l’incontro. Nella terza frazione, l’Anthea è in vantaggio 11-8, dilatando poi il divario con Farina e Panucci (16-11 e 18-13).

Legros buca due volte il muro perugino (21-15), le ospiti resistono (23-21), ma l’attacco di Kavalenka e l’ace dell’americana sanciscono il 25-21 che vale il 2-1. L’Anthea vola sulle ali dell’entusiasmo in avvio di quarto set: Cheli attacca di potenza per il 6-2, Panucci va a ruota e Kavalenka trova il mani out del 12-5. Farina vale il doppiaggio nel punteggio (16-8) e la strada è tutta in discesa per le biancorosse, che chiudono 25-13 con capitan Cheli al servizio. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-3M PERUGIA 3-1 (25-20, 19-25, 25-21, 25-13)

VICENZA: Legros 10, Galazzo 5, Groff, Panucci 8, Kavalenka 19, Cheli 12, Ottino, Farina 14, Formaggio (L), Digonzelli, Del Federico, Munaron. N.e.: Martinez, Ghirini (L). All. Iosi.

PERUGIA: Agbortabi 5, Traballi 17, Salinas 14, Bosi, Rota (L), Patasce 1, Negri 5, Giudici 11, Manig 2. N.e.: Pero, Dalla Rosa. All.: Marangi