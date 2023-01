A2: stasera amichevole per l'Ipag Montecchio che affronterà Il Colle Consorzio Padova

Dopo la bella vittoria fuori casa con Martignacco, l’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda si prende una pausa dal campionato fino a domenica 5 febbraio, quando incontrerà al Palaferroli Marsala Volley. È stata rimandata, infatti, la partita di mercoledì scorso con San Giovanni in Marignano, che era impegnato in Coppa Italia, mentre domenica 22 gennaio le castellane osserveranno un turno di riposo. Questa sera l’Unione Volley Montecchio Maggiore svolgerà però alle 19:00 un allenamento congiunto al Palaferroli di San Bonifacio contro Il Colle Consorzio Padova Women, che milita in serie B1.

“Dato che facciamo due settimane di stop, abbiamo programmato questo incontro perché è importante mantenere il ritmo partita – spiega Mario Fangareggi, secondo allenatore della squadra. Questa sarà anche l’occasione per utilizzare tutto il roster a disposizione. La sosta ci servirà, inoltre, per lavorare ancora di più su alcuni aspetti tecnici e sulla parte fisica. Ci soffermeremo, in sostanza, su alcuni dettagli che nelle settimane di campionato è più difficile curare. I weekend sono liberi e le ragazze avranno anche tempo di riposare, visto che da ottobre sono sempre state impegnate”.

Fangareggi si è anche soffermato sul lato psicologico della squadra vicentina: “Il morale è alto per quello che abbiamo dimostrato. Siamo molto contenti della prestazione di domenica contro una squadra che all’andata ci aveva messo in difficoltà, mentre stavolta abbiamo fatto una bella partita: determinati, convinti e continui. Quindi siamo molto contenti e avanti così”.