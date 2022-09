Volley femminile A2. Alice Tanase è pronta a ripartire con la maglia dell'IPAG Montecchio

Procede verso il recupero ottimale Alice Tanase, la forte schiacciatrice ex Brescia approdata all’Unione volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda. Da un paio di settimane ha iniziato gli allenamenti con le nuove compagne al Palaferroli di San Bonifacio, campo di gioco della squadra castellana nella prossima stagione, e, con tutte le attenzioni del coach Marco Sinibaldi, del preparatore atletico Davide Vallortigara e del fisioterapista Alessandro Paiolo, i progressi si vedono giorno dopo giorno.

“Sto bene, sto svolgendo un ottimo lavoro di rinforzo – spiega la classe 2000, 183 centimetri, lombarda di Paderno Dugnano, nella cintura metropolitana di Milano. Il brutto infortunio del dicembre 2021 durante la partita con il Sassuolo è ormai un ricordo passato e ogni giorno compio dei passi in avanti. Voglio tornare in campo per il campionato, con un recupero al cento per cento, godendomi tutte le emozioni del rientro e delle partite con gli spettatori sugli spalti. La nuova squadra mi piace, è giovane ma molto motivata: tutte abbiamo tanta voglia di lavorare e stiamo trovando la quadra con l’affiatamento che si sta creando. Anche l’allenatore Marco Sinibaldi, che non conoscevo, mi ha fatto un’ottima impressione: mi sento seguita al massimo e a mio agio”.

Per la giocatrice milanese questa è la prima volta in Veneto. I primi passi nel settore giovanile dell’Amatori Atletica Orago. Nel 2014 il trasferimento al Volleyrò Casal de’ Pazzi di Roma, dove vince due scudetti consecutivi con l’under 16 e l’under 18. Nel 2017 arrivano due prestigiosi trofei in maglia azzurra con l’under 18: l’oro al Mondiale in Argentina e l’argento agli Europei nei Paesi Bassi. Nell’estate 2018, sempre tra le file del Volleyrò, festeggia ancora una volta la vittoria del campionato italiano under 18. Successivamente, con la Nazionale italiana under 19, vince l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali. Alice Tanase debutta in serie A2 con il Soverato nel campionato 2018/19, mentre i successivi due anni li trascorre con la maglia del Mondovì. Viene infine ingaggiata dal Brescia e ora approda al Montecchio.