Volley femminile A2. Alice Tanase: "Grazie Montecchio, mi sono divertita da matti"

Una stagione più che positiva e soprattutto meritata, dopo la sfortunata di quella dello scorso anno. Alice Tanase è stata una delle migliori giocatrici dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, una schiacciatrice capace di mettere a referto numeri importanti e di dimenticare così il brutto infortunio patito a Brescia dopo un inizio promettente. Grazie anche ai suoi 254 punti realizzati nella regular season (29° posto tra tutte le colleghe di reparto della Serie A2 di volley femminile), le vicentine hanno sfiorato l’approdo alle semifinali play-off.

La squadra avrebbe meritato senza dubbio questo traguardo, anche perché ha concluso la Pool Promozione con gli stessi punti dell’ultima formazione che si è qualificata per le stesse semifinali, Talmassons, dunque può esserci un po’ di rimpianto. Non c’è questo sentimento nell’animo di Alice Tanase che ha affidato ai social un bel post per fare il bilancio della stagione appena terminata.

Ecco cosa ha detto la giocatrice lombarda: “Ho cercato di rimandare il più possibile ma, prima o poi, tra cene dei saluti e valigie da preparare, arriva un momento in cui ci si ferma e si fanno due pensieri e anche questa volta, devo ringraziare lo sport per avermi piacevolmente sorpresa e dato il privilegio di incontrare queste belle persone. Abbiamo raggiunto l’obiettivo e per poco anche qualcosa in più, abbiamo fatto un gran bel lavoro, abbiamo faticato, ognuno si è messo a disposizione, nessuno che si tira indietro e mai qualcosa in meno, sempre una spalla su cui appoggiarsi, abbiamo faticato, abbiamo faticato (e abbiamo compilato tabelle della fatica) e tanto altro. In bocca al lupo a tutti noi per quello che verrà! Grazie, grazie, grazie, mi sono divertita da matti”.