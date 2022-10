A Schio al palaRomare torna la pallavolo femminile con il GPS San Vito Volley

Dopo più di dieci anni al Pala Romare ritorna la pallavolo femminile. Il palasport di viale dell'Industria, infatti, sarà la "casa" anche del GPS San Vito Volley. Ieri pomeriggio in Municipio - alla presenza del Sindaco Valter Orsi, dell'assessore allo sport Aldo Munarini, del presidente FIPAV Vicenza Domenico Piano e del presidente FIPAV Veneto Roberto Maso -si è tenuta la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico per la serie B2.

Ad allenare la squadra sarà Giorgio Viale - che ritorna a Schio dopo 21 anni - con Massimo Manuri come assistente coach. Anche la rosa è stata rinforzata con dei nuovi arrivi: laterale Maria Gottardo (ex Asolo volley B2), libero Elena Sacchetto (ex Igevo VR B2), centrale Marta Battistella (ex IGevo VR B2), palleggio Elisabetta Lotto (ex Asolo B2). Nomi che si andranno ad aggiungere alle ragazze che hanno deciso di continuare la loro avventura nel GPS San Vito Volley: Giulia Borriero (schiacciatrice), Giorgia Franceschetto, capitano (schiacciatrice), Beatrice Zuccolo (schiacciatrice), Eleonora Ramingo (opposto), Anna Marini (palleggio), Lucia Bedin (libero), Enrica Bravi (libero/lato) Denise Cengia (centrale), Beatrice Bazzoli (centrale). Il dirigente accompagnatore è Roberto Valmorbida, mentre la team manager Serena Scopel.



«Grazie al supporto dell’Amministrazione di Schio e al grande lavoro dietro le quinte del direttore tecnico e sportivo della Società? Alberto Grotto e del presidente Aleandro Mori siamo riusciti a riportare a Schio la pallavolo di carattere nazionale» dicono dalla GPS San Vito Volley. La squadra giocherà? al Pala Romare - in alternanza con il Famila Basket - alle 18 di domenica e il primo appuntamento è per il 23 ottobre.

«Siamo veramente felici ed emozionati perche? “sincronizzare” tutti i dettagli non e? stato facile - dice Mori -. Dobbiamo ringraziare per l’attenzione il Gruppo GPS SPA, nella figura del titolare Daniele Grotto che ci ha supportato in questi anni permettendo così il ritorno della pallavolo nazionale al Palasport di Schio. Mi auguro che questa nuova avventura possa far si che tra il volley e la città si crei un trait d'union». «A pochi mesi dall'inizio ufficiale dell'anno europeo dello sport per Schio, al Pala Romare torna la pallavolo di alto livello - aggiunge l'assessore Munarini -. È un ritorno che abbiamo voluto fortemente e del quale siamo molto soddisfatti. Ci auguriamo che possa nascere una buona collaborazione con le altre squadre di volley del territorio, per far crescere il progetto ed ambire a traguardi ancor più prestigiosi ritornando ai fasti vissuti negli anni 90' con il volley maschile».

«Ora il Pala Romare accoglierà sia il basket che il volley di grande livello e dobbiamo esserne orgogliosi - sottolinea Orsi -. Sappiamo che impianti sportivi e strutture adeguate sono fondamentali per permettere l'espressione dello sport e anche per poter raggiungere determinati risultati, ma allo stesso tempo è fondamentale che attorno al mondo dello sport si crei una comunità attiva e inclusiva che sappia coinvolgere tutti. Ed è quello che Schio può dire di avere e che ci ha permesso di ottenere il titolo di Città Europea dello Sport 2023».



Oltre alla serie B2, il GPS San Vito Volley assieme al Volley Sottoriva sta curando tutto l’assetto giovanile con ben 12 squadre: serie D, 1 divisione, under 18, due under 16, tre under 14, under 13, under 12 e due centri S3.